Заїхати до Куп’янська важко: чому, пояснив Синєгубов (відео)

Ситуація в Куп’янську – важка, повідомив в етері нацмарафону голова ХОВА Олег Синєгубов. Попри це у місті залишаються 933 людини.

Синєгубов зазначив, що евакуація продовжується, однак люди виїжджають неохоче. За добу звідти вивезли 20 людей.

«Там ситуація логістична дуже складна. Там в принципі заїхати до нього досить важко, бо FPV-дрони чергують і вицілюють навіть цивільні авто. Там гуманітарна ситуація так само вкрай важка. Водопостачання централізованого наразі немає. Відновлювати критичну інфраструктуру також не можемо, бо ворог б’є цілеспрямовано по наших комунальниках, і по всім інших службах», – підкреслив голова ХОВА.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”

Нагадаємо, раніше про нові загрози для Куп’янська розповів військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко. Він зазначив, що росіяни розпочинають процес початку створення умов для міських боїв в самому Куп’янську.

Пізніше військовий оглядач «Інформаційного спротиву» Костянтин Машовець уточнив, що передові підрозділі 6-ї армії противника обходять Куп’янськ. За його словами, росіяни вже знаходяться на кордонах міста і ведуть там бої.

В Інституті вивчення війни (ISW) не підтверджують заяви росіяни про те, що їхні війська просунулися в межах Куп’янська та поблизу Петропавлівки. Зокрема, російські блогери стверджували, що невеликі групи РФ проникають у Куп’янськ, але район навколо міста є спірною «сірою зоною».