Синєгубов зустрівся з військовими на Куп’янщині: про що говорили (фото)

Голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що сьогодні працював в Куп’янському районі. За його даними, цей напрямок наразі найскладніший на Харківщині.

«Ворог не припиняє штурмувати позиції наших військових. Щодня завдає ударів дронами, КАБами по цивільних жителях громад», – розповів голова ХОВА.

Він зазначив, що тримає зв’язок із підрозділами, які захищають напрямок.

«14 окрема механізована бригада імені князя Романа Великого з 2014 року захищає Україну. На початку повномасштабного вторгнення воїни мужньо боронили Київщину та Житомирщину, успішно проводили контрнаступальні дії в Миколаївській, Запорізькій, Луганській та Донецькій областях. Сьогодні 14 ОМБр продовжує нищити ворога на Куп’янському напрямку, тримаючи оборону Харківщини. Разом із командиром бригади підполковником Анатолієм Лисецьким обговорили критичні потреби підрозділу. Будемо працювати разом, аби вирішити всі нагальні питання», – додав Синєгубов.

Нагадаємо, раніше про нові загрози для Куп’янська розповів військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко. Він зазначив, що росіяни розпочинають процес початку створення умов для міських боїв в самому Куп’янську.

Пізніше військовий оглядач «Інформаційного спротиву» Костянтин Машовець уточнив, що передові підрозділі 6-ї армії противника обходять Куп’янськ. За його словами, росіяни вже знаходяться на кордонах міста і ведуть там бої.

В Інституті вивчення війни (ISW) не підтверджують заяви росіяни про те, що їхні війська просунулися в межах Куп’янська та поблизу Петропавлівки. Зокрема, російські блогери стверджували, що невеликі групи РФ проникають у Куп’янськ, але район навколо міста є спірною «сірою зоною».