Live
  • Ср 27.08.2025
  • Харків  +21°С
  • USD 41.4
  • EUR 48.27

Синєгубов зустрівся з військовими на Куп’янщині: про що говорили (фото)

Фронт 13:12   27.08.2025
Вікторія Яковенко
Синєгубов зустрівся з військовими на Куп’янщині: про що говорили (фото) Фото: Олег Синєгубов

Голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що сьогодні працював в Куп’янському районі. За його даними, цей напрямок наразі найскладніший на Харківщині.

«Ворог не припиняє штурмувати позиції наших військових. Щодня завдає ударів дронами, КАБами по цивільних жителях громад», – розповів голова ХОВА.

Він зазначив, що тримає зв’язок із підрозділами, які захищають напрямок.

Синегубов на Купянщине
Фото: Олег Синєгубов
Синегубов на Купянщине
Фото: Олег Синєгубов

«14 окрема механізована бригада імені князя Романа Великого з 2014 року захищає Україну. На початку повномасштабного вторгнення воїни мужньо боронили Київщину та Житомирщину, успішно проводили контрнаступальні дії в Миколаївській, Запорізькій, Луганській та Донецькій областях. Сьогодні 14 ОМБр продовжує нищити ворога на Куп’янському напрямку, тримаючи оборону Харківщини. Разом із командиром бригади підполковником Анатолієм Лисецьким обговорили критичні потреби підрозділу. Будемо працювати разом, аби вирішити всі нагальні питання», – додав Синєгубов.

Синегубов на Купянщине
Фото: Олег Синєгубов

Нагадаємо, раніше про нові загрози для Куп’янська розповів військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко. Він зазначив, що росіяни розпочинають процес початку створення умов для міських боїв в самому Куп’янську.

Пізніше військовий оглядач «Інформаційного спротиву» Костянтин Машовець уточнив, що передові підрозділі 6-ї армії противника обходять Куп’янськ. За його словами, росіяни вже знаходяться на кордонах міста і ведуть там бої.

В Інституті вивчення війни (ISW) не підтверджують заяви росіяни про те, що їхні війська просунулися в межах Куп’янська та поблизу Петропавлівки. Зокрема, російські блогери стверджували, що невеликі групи РФ проникають у Куп’янськ, але район навколо міста є спірною «сірою зоною».

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Зґвалтував у машині дитину: чоловіка на Харківщині «посадили» на 15 років
Зґвалтував у машині дитину: чоловіка на Харківщині «посадили» на 15 років
27.08.2025, 13:43
Запаси на зиму: в Харкові подорожчали морква і цибуля, що з цінами на картоплю
Запаси на зиму: в Харкові подорожчали морква і цибуля, що з цінами на картоплю
27.08.2025, 12:34
Синєгубов зустрівся з військовими на Куп’янщині: про що говорили (фото)
Синєгубов зустрівся з військовими на Куп’янщині: про що говорили (фото)
27.08.2025, 13:12
РФ атакувала об’єкти енергетики у шести областях: серед них – Харківщина
РФ атакувала об’єкти енергетики у шести областях: серед них – Харківщина
27.08.2025, 12:10
Відкриття кордонів для 18-22-річних: чи кинулися хлопці виїжджати – дані ДПСУ
Відкриття кордонів для 18-22-річних: чи кинулися хлопці виїжджати – дані ДПСУ
27.08.2025, 11:10
Одна закладка – 550 гривень: копи впіймали наркоторговця в Лозовій (фото)
Одна закладка – 550 гривень: копи впіймали наркоторговця в Лозовій (фото)
27.08.2025, 11:45

Новини за темою:

06:00
Сьогодні 27 серпня: яке свято та день в історії
16:48
Три бої тривають на Харківщині: зведення Генштабу ЗСУ на 16:00
19:01
Після Аляски: «шахеди» вбили родину в Харкові – огляд фронту
17:01
Де сьогодні атакували росіяни на Харківщині: дані Генштабу ЗСУ на 16:00
08:08
16 разів РФ атакувала на Харківщині – ранкове зведення Генштабу ЗСУ

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Ви читали новину: «Синєгубов зустрівся з військовими на Куп’янщині: про що говорили (фото)»; з категорії Фронт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 27 Серпня 2025 в 13:12;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що сьогодні працював в Куп’янському районі. За його даними, цей напрямок наразі найскладніший на Харківщині.".