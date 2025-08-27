Синегубов встретился с военными на Купянщине: о чем говорили (фото)
Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил, что сегодня работал в Купянском районе. По его данным, это направление сейчас самое сложное на Харьковщине.
«Враг не перестает штурмовать позиции наших военных. Каждый день наносит удары дронами, КАБами по гражданским жителям громад», — рассказал глава ХОВА.
Он отметил, что держит связь с подразделениями, защищающими направление.
«14 отдельная механизированная бригада имени князя Романа Великого с 2014 года защищает Украину. В начале полномасштабного вторжения воины мужественно защищали Киевскую и Житомирскую области, успешно проводили контрнаступательные действия в Николаевской, Запорожской, Луганской и Донецкой областях. Сегодня 14 ОМБр продолжает уничтожать врага на Купянском направлении, держа оборону Харьковщины. Вместе с командиром бригады подполковником Анатолием Лисецким обсудили критические нужды подразделения. Будем работать вместе, чтобы решить все срочные вопросы», — добавил Синегубов.
Напомним, ранее о новых угрозах для Купянска рассказал военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко. Он отметил, что россияне приступают к началу создания условий для городских боев в самом Купянске.
Позже военный обозреватель «Информационного сопротивления» Константин Машовец уточнил, что передовые подразделения 6-й армии противника обходят Купянск. По его словам, россияне уже находятся на границах города и ведут там бои.
В Институте изучения войны (ISW) не подтверждают заявления россияне о том, что их войска продвинулись в пределах Купянска и вблизи Петропавловки. В частности, российские блогеры утверждали, что небольшие группы РФ проникают в Купянск, но район вокруг города является спорной «серой зоной».
Категории: Фронт, Харьков; Теги: война, Купянщина, Олег Синегубов, фронт, харьковщина;
Дата публикации материала: 27 августа 2025 в 13:12;
