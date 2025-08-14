Харьков готовится к праздникам – в центре запрещают парковаться
Фото: ХГС
О том, что из-за подготовки ко Дню государственного флага и ко Дню Независимости в центральной части Харькова запретят парковаться, сообщили в пресс-службе мэрии.
«Парковка транспорта на ул. Сумской, на участке от ул. Жен Мироносиц до ул. Рымарской при движении в сторону пл. Конституции, а также на пл. Конституции, на участке от пер. Мечникова до пер. Ярмарочного при движении в сторону пр. Героев Харькова, ограничена с 5:00 14 августа до 23:00 15 августа, а также с 5:00 до 23:00 18 августа», – уточнили в мэрии.
В Департаменте строительства и дорожного хозяйства объяснили, что в то время на указанных участках в городе будут проводить работы по благоустройству.
Читайте также: Холодная ночь, теплый день. Прогноз погоды на 14 августа в Харькове и области
Популярно
Новости по теме:
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Харьков готовится к праздникам – в центре запрещают парковаться»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 14 августа 2025 в 09:30;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О том, что из-за подготовки ко Дню государственного флага и ко Дню Независимости в центральной части Харькова запретят парковаться, сообщили в пресс-службе мэрии. ".