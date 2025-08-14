Live
Харьков готовится к праздникам – в центре запрещают парковаться

Общество 09:30   14.08.2025
Николь Костенко-Лагутина
Харьков готовится к праздникам – в центре запрещают парковаться Фото: ХГС

О том, что из-за подготовки ко Дню государственного флага и ко Дню Независимости в центральной части Харькова запретят парковаться, сообщили в пресс-службе мэрии. 

«Парковка транспорта на ул. Сумской, на участке от ул. Жен Мироносиц до ул. Рымарской при движении в сторону пл. Конституции, а также на пл. Конституции, на участке от пер. Мечникова до пер. Ярмарочного при движении в сторону пр. Героев Харькова, ограничена с 5:00 14 августа до 23:00 15 августа, а также с 5:00 до 23:00 18 августа», – уточнили в мэрии.

В Департаменте строительства и дорожного хозяйства объяснили, что в то время на указанных участках в городе будут проводить работы по благоустройству.

Автор: Николь Костенко-Лагутина
