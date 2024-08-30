В Харькове 31 августа запретили парковаться у Мемориала Славы
Фото: пресс-служба ХГС
Ограничение будет действовать с 7:00 до 14:00 31 августа, проинформировали в мэрии.
В это время на площадку возле Мемориала нельзя будет заезжать, а также парковаться там.
«Как сообщили в Департаменте строительства и путевого хозяйства, это связано с проведением забега ко Дню физической культуры и спорта «Беги и побеждай» на велосипедной дорожке вдоль Харьковского шоссе», — проинформировала пресс-служба Харьковского горсовета.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: забег, мемориал, новости Харькова, парковка;
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- • Дата публикации материала: 30 августа 2024 в 11:44;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ограничение будет действовать с 7:00 до 14:00 31 августа, проинформировали в мэрии".