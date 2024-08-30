В Харькове 31 августа запретили парковаться у Мемориала Славы

Ограничение будет действовать с 7:00 до 14:00 31 августа, проинформировали в мэрии.

В это время на площадку возле Мемориала нельзя будет заезжать, а также парковаться там.

«Как сообщили в Департаменте строительства и путевого хозяйства, это связано с проведением забега ко Дню физической культуры и спорта «Беги и побеждай» на велосипедной дорожке вдоль Харьковского шоссе», — проинформировала пресс-служба Харьковского горсовета.