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В Харькове 31 августа запретили парковаться у Мемориала Славы

Общество 11:44   30.08.2024
Оксана Горун
В Харькове 31 августа запретили парковаться у Мемориала Славы Фото: пресс-служба ХГС

Ограничение будет действовать с 7:00 до 14:00 31 августа, проинформировали в мэрии.

В это время на площадку возле Мемориала нельзя будет заезжать, а также парковаться там.

«Как сообщили в Департаменте строительства и путевого хозяйства, это связано с проведением забега ко Дню физической культуры и спорта «Беги и побеждай» на велосипедной дорожке вдоль Харьковского шоссе», — проинформировала пресс-служба Харьковского горсовета.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 30 августа 2024 в 11:44;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ограничение будет действовать с 7:00 до 14:00 31 августа, проинформировали в мэрии".