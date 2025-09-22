Впервые в Украине: в Харькове прошел забег на паркинге (фото)

Накануне, 21 сентября, в Харькове прошел уникальный забег – по многоуровневому паркингу.

«Kharkiv Parking Run» провели на многоуровневой винтовой парковке. Его участники преодолели дистанции 1 и 3 км», – сообщили в Харьковском горсовете.

В Telegram-канале «Kharkiv Sport city» назвали победителей забега:

🏃 1 км, мужчины: Гагин Алексей, Богданов Максим, Волошин Владислав

🏃‍♀️ 1 км, женщины: Гридина Анна, Губина Анастасия, Ковтун Елена

🏃 3 км, мужчины: Богданов Максим, Волошин Владислав, Дорошенко Константин

🏃‍♀️ 3 км, женщины: Кулинич Екатерина, Кудинова Ольга, Тарасюк Юлия

«Особый герой — 9-летний Роман Грудко, пробежавший обе дистанции вместе со взрослыми. Несокрушимость в действии», — говорится в сообщении.

Напомним, стало известно, где можно увидеть самые красивые рассветы в Харьковской области. Как сообщало сообщество «Это Харьков», их можно наблюдать из Змиевских круч, которые находятся в 40 км от областного центра.