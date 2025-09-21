Самые красивые рассветы в области можно увидеть в 40 км от Харькова (видео)

Со Змиевских круч можно наблюдать живописные рассветы, сообщает сообщество «Это Харьков».

«Знаете ли вы, где именно в Харьковской области можно встретить такой рассвет? Находится эта локация в 40 км от Харькова. И, конечно же, так рано сюда можно добраться только на автомобиле. Мы выехали сразу же после завершения комендантского часа, и уже минут через 40 были в городе Змиев. Именно здесь, недалеко от центра, находятся эти самые Змиевские кручи, с которых открываются неповторимые виды, особенно утром на восходе солнца», — рассказали в сообществе.

Увидеть живописный рассвет, окутанный туманом, можно не всегда. Но именно осенью, в прохладную погоду, такие природные явления происходят чаще. Поэтому и шансов наблюдать такую красоту больше.

Видео: «Это Харьков»