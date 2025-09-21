Найкрасивіші світанки в області можна побачити за 40 км від Харкова (відео)

Зі Зміївських круч можна спостерігати мальовничі світанки, повідомляє спільнота «Це Харків».

«Чи знаєте ви, де саме у Харківській області можна зустріти ось такий світанок? Знаходиться ця локація за 40 кілометрів від Харкова. І, звісно ж, настільки рано сюди можна дістатися тільки автівкою. Ми ж виїхали відразу після завершення комендантської години, і вже хвилин за 40 були у місті Зміїв. Саме тут, недалеко від центру, знаходяться ці самі Зміївські кручі, з яких відкриваються неповторні види, особливо зранку на сході сонця», – розповіли у спільноті.

Побачити мальовничий світанок, оповитий туманом, можна не завжди. Але саме восени, в прохолодну погоду, такі природні явища відбуваються частіше. Тому і шансів побачити цю красу є більше.

Відео: “Це Харків”