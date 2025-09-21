Найкрасивіші світанки в області можна побачити за 40 км від Харкова (відео)
Зі Зміївських круч можна спостерігати мальовничі світанки, повідомляє спільнота «Це Харків».
«Чи знаєте ви, де саме у Харківській області можна зустріти ось такий світанок? Знаходиться ця локація за 40 кілометрів від Харкова. І, звісно ж, настільки рано сюди можна дістатися тільки автівкою. Ми ж виїхали відразу після завершення комендантської години, і вже хвилин за 40 були у місті Зміїв. Саме тут, недалеко від центру, знаходяться ці самі Зміївські кручі, з яких відкриваються неповторні види, особливо зранку на сході сонця», – розповіли у спільноті.
Побачити мальовничий світанок, оповитий туманом, можна не завжди. Але саме восени, в прохолодну погоду, такі природні явища відбуваються частіше. Тому і шансів побачити цю красу є більше.
Відео: “Це Харків”
Читайте також: Кіндрашівку росіяни, ймовірно, вже зайняли – Машовець про бої у Куп’янська
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: Світанок, Харків;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Найкрасивіші світанки в області можна побачити за 40 км від Харкова (відео)»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 21 Вересня 2025 в 12:43;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Зі Зміївських круч можна спостерігати мальовничі світанки, повідомляє спільнота «Це Харків».".