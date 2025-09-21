Live
  • Нд 21.09.2025
  • Харків  +23°С
  • USD 41.25
  • EUR 48.79

Найкрасивіші світанки в області можна побачити за 40 км від Харкова (відео)

Суспільство 12:43   21.09.2025
Оксана Якушко
Найкрасивіші світанки в області можна побачити за 40 км від Харкова (відео)

Зі Зміївських круч можна спостерігати мальовничі світанки, повідомляє спільнота «Це Харків».

«Чи знаєте ви, де саме у Харківській області можна зустріти ось такий світанок? Знаходиться ця локація за 40 кілометрів від Харкова. І, звісно ж, настільки рано сюди можна дістатися тільки автівкою. Ми ж виїхали відразу після завершення комендантської години, і вже хвилин за 40 були у місті Зміїв. Саме тут, недалеко від центру, знаходяться ці самі Зміївські кручі, з яких відкриваються неповторні види, особливо зранку на сході сонця», – розповіли у спільноті.

Побачити мальовничий світанок, оповитий туманом, можна не завжди. Але саме восени, в прохолодну погоду, такі природні явища відбуваються частіше. Тому і шансів побачити цю красу є більше.

Відео: “Це Харків”

Читайте також: Кіндрашівку росіяни, ймовірно, вже зайняли – Машовець про бої у Куп’янська

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Найкрасивіші світанки в області можна побачити за 40 км від Харкова (відео)
Найкрасивіші світанки в області можна побачити за 40 км від Харкова (відео)
21.09.2025, 12:43
Де росіяни просунулися у Вовчанську на Харківщині – ISW
Де росіяни просунулися у Вовчанську на Харківщині – ISW
21.09.2025, 11:36
Кіндрашівку росіяни, ймовірно, вже зайняли – Машовець про бої у Куп’янська
Кіндрашівку росіяни, ймовірно, вже зайняли – Машовець про бої у Куп’янська
21.09.2025, 09:42
Без постраждалих, але з руйнуваннями. Як минула доба у Харкові й області
Без постраждалих, але з руйнуваннями. Як минула доба у Харкові й області
21.09.2025, 10:39
Новини Харкова — головне 21 вересня: де атакували росіяни
Новини Харкова — головне 21 вересня: де атакували росіяни
21.09.2025, 10:41
Де на Харківщині найгарячіше – Генштаб ЗСУ
Де на Харківщині найгарячіше – Генштаб ЗСУ
21.09.2025, 08:37

Новини за темою:


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Ви читали новину: «Найкрасивіші світанки в області можна побачити за 40 км від Харкова (відео)»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 21 Вересня 2025 в 12:43;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Зі Зміївських круч можна спостерігати мальовничі світанки, повідомляє спільнота «Це Харків».".