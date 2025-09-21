Кіндрашівку росіяни, ймовірно, вже зайняли – Машовець про бої у Куп’янська

Що відбувається наразі на Куп’янському напрямку, розповів військовий оглядач групи «Інформаційний спротив» Костянтин Машовець.

Як передає МГ «Об’єктив», передові підрозділи 6-ї загальновійськової армії (ОА), посилені підрозділами зі складу 1-ї танкової армії (ТА) ведуть запеклі бої на північній та північно-західній околиці Куп’янська з метою розширити прорив у місто, розповів Машовець.

У цих боях, ймовірно, беруть участь підрозділи зі складу 68-ї мотострілецької дивізії (мсд) 6-ї ОА, 27-ї окремої мотострілецької бригади (омсбр) 1-ї ТА, а також штурмові групи зі складу військ спеціального призначення (СНН), зазначив військовий оглядач.

За оцінкою Машовця, росіяни прагнуть якомога глибше обійти Куп’янськ із заходу та північного заходу (у напрямку Радьківка – Мирне (колишня Московка). Вони прагнуть вийти до дороги Чугуїв – Куп’янськ, а також взяти під контроль район Мала Шапківка – Велика Шапківка – Тищенківка. Це, за задумом росіян, посилить становище штурмових груп у Куп’янську.

«Зараз малі піхотні та штурмові групи росіян фіксують у районі від стадіону Спартак до вулиці Довгалівській. Також окупанти є в районі Мирного (Московка), південніше Тищенківки та північніше Соболівки. Село Кіндрашівка, схоже, також уже зайняв супротивник», – зазначив Машовець.

Росіяни активно використовують свою значну перевагу у кількості боєздатної піхоти, організовуючи та проводячи численні атаки на цьому напрямку відразу на кількох ділянках, наголосив військовий оглядач.

Бойові дії на правому березі Осколу ворог веде переважно піхотою, тому що перекидання важкого озброєння з лівого берега все ще є досить складним логістичним завданням для росіян, резюмував Машовець.