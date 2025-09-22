Live
Вперше в Україні: у Харкові відбувся забіг на паркінгу (фото)

Спорт 12:13   22.09.2025
Вікторія Яковенко
Вперше в Україні: у Харкові відбувся забіг на паркінгу (фото) Фото: Харківська міськрада

Напередодні, 21 вересня, у Харкові пройшов унікальний забіг – по багаторівневому паркінгу.

«Kharkiv Parking Run» провели на багаторівневій гвинтовій парковці. Його учасники подолали дистанції 1 і 3 км», – повідомили у Харківській міськраді.

забег в Харькове
Фото: Харківська міськрада
забег в Харькове
Фото: Харківська міськрада

У телеграм-каналі «Kharkiv Sport city» назвали переможців забігу:

🏃 1 км, чоловіки: Гагін Олексій, Богданов Максим, Волошин Владислав

🏃‍♀️ 1 км, жінки: Грідіна Анна, Губіна Анастасія, Ковтун Олена

🏃 3 км, чоловіки: Богданов Максим, Волошин Владислав, Дорошенко Костянтин

🏃‍♀️ 3 км, жінки: Кулініч Катерина, Кудинова Ольга, Тарасюк Юлія

«Особливий герой — 9-річний Роман Грудко, який пробіг обидві дистанції разом із дорослими. Незламність у дії», – йдеться у повідомленні.

забег в Харькове
Фото: Харківська міськрада
забег в Харькове
Фото: Харківська міськрада

Нагадаємо, стало відомо, де можна побачити найкрасивіші світанки в Харківській області. Як повідомляла спільнота «Це Харків», їх можна спостерігати зі Зміївських круч, що знаходяться в 40 км від обласного центру.

Читайте також: Вибух чули у Харкові: Синєгубов уточнив, де вдарила ракета (доповнено)

Автор: Вікторія Яковенко
