Вперше в Україні: у Харкові відбувся забіг на паркінгу (фото)

Напередодні, 21 вересня, у Харкові пройшов унікальний забіг – по багаторівневому паркінгу.

«Kharkiv Parking Run» провели на багаторівневій гвинтовій парковці. Його учасники подолали дистанції 1 і 3 км», – повідомили у Харківській міськраді.

У телеграм-каналі «Kharkiv Sport city» назвали переможців забігу:

🏃 1 км, чоловіки: Гагін Олексій, Богданов Максим, Волошин Владислав

🏃‍♀️ 1 км, жінки: Грідіна Анна, Губіна Анастасія, Ковтун Олена

🏃 3 км, чоловіки: Богданов Максим, Волошин Владислав, Дорошенко Костянтин

🏃‍♀️ 3 км, жінки: Кулініч Катерина, Кудинова Ольга, Тарасюк Юлія

«Особливий герой — 9-річний Роман Грудко, який пробіг обидві дистанції разом із дорослими. Незламність у дії», – йдеться у повідомленні.

