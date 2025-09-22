Вперше в Україні: у Харкові відбувся забіг на паркінгу (фото)
Напередодні, 21 вересня, у Харкові пройшов унікальний забіг – по багаторівневому паркінгу.
«Kharkiv Parking Run» провели на багаторівневій гвинтовій парковці. Його учасники подолали дистанції 1 і 3 км», – повідомили у Харківській міськраді.
У телеграм-каналі «Kharkiv Sport city» назвали переможців забігу:
🏃 1 км, чоловіки: Гагін Олексій, Богданов Максим, Волошин Владислав
🏃♀️ 1 км, жінки: Грідіна Анна, Губіна Анастасія, Ковтун Олена
🏃 3 км, чоловіки: Богданов Максим, Волошин Владислав, Дорошенко Костянтин
🏃♀️ 3 км, жінки: Кулініч Катерина, Кудинова Ольга, Тарасюк Юлія
«Особливий герой — 9-річний Роман Грудко, який пробіг обидві дистанції разом із дорослими. Незламність у дії», – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, стало відомо, де можна побачити найкрасивіші світанки в Харківській області. Як повідомляла спільнота «Це Харків», їх можна спостерігати зі Зміївських круч, що знаходяться в 40 км від обласного центру.
Читайте також: Вибух чули у Харкові: Синєгубов уточнив, де вдарила ракета (доповнено)
Новини за темою:
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Вперше в Україні: у Харкові відбувся забіг на паркінгу (фото)»; з категорії Спорт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 22 Вересня 2025 в 12:13;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Напередодні, 21 вересня, у Харкові пройшов унікальний забіг – по багаторівневому паркінгу.".