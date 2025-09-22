Вибух чули у Харкові: Синєгубов уточнив, де вдарила ракета (доповнено)

Перші звуки «прильотів» у Харкові пролунали приблизно об 11:20.

Доповнено о 12:06. Голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що близько 11:24 окупанти нанесли ракетний удар по селу Бобрівка Харківського району.

«Інформації щодо постраждалих та руйнувань наразі не надходило», – уточнив Синєгубов.

11:29. Тривога в Харкові та області пролунала об 11:21. Повітряні сили ЗСУ про загрозу для Харкова та області не повідомляли. Тоді як моніторингові ТГ-канали попереджали про активність пускових у РФ. Жителів регіону закликали пройти до укриттів.

Харківський міський голова Ігор Терехов розповів, що звук вибуху, який чули харків’яни, був за межами міста.

Загроза повторних пусків станом на 11:30 зберігається.

Нагадаємо, раніше росіяни обстріляли Чугуїв. За даними начальника ХОВА Олега Синєгубова, по місту вдарили п’ять БпЛА типу «Герань-2». Інформації щодо постраждалих немає.