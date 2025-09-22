Live
  • Пн 22.09.2025
  • Харків  +26°С
  • USD 41.25
  • EUR 48.42

Вибух чули у Харкові: Синєгубов уточнив, де вдарила ракета (доповнено)

Події 12:06   22.09.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Вибух чули у Харкові: Синєгубов уточнив, де вдарила ракета (доповнено)

Перші звуки «прильотів» у Харкові пролунали приблизно об 11:20.

Доповнено о 12:06. Голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що близько 11:24 окупанти нанесли ракетний удар по селу Бобрівка Харківського району.

«Інформації щодо постраждалих та руйнувань наразі не надходило», – уточнив Синєгубов.

11:29. Тривога в Харкові та області пролунала об 11:21. Повітряні сили ЗСУ про загрозу для Харкова та області не повідомляли. Тоді як моніторингові ТГ-канали попереджали про активність пускових у РФ. Жителів регіону закликали пройти до укриттів.

Харківський міський голова Ігор Терехов розповів, що звук вибуху, який чули харків’яни, був за межами міста.

Загроза повторних пусків станом на 11:30 зберігається.

Нагадаємо, раніше росіяни обстріляли Чугуїв. За даними начальника ХОВА Олега Синєгубова, по місту вдарили п’ять БпЛА типу «Герань-2». Інформації щодо постраждалих немає.

Читайте також: «Ніч була врожайною»: як ЗСУ били ворога на Харківщині (відео)

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
Метеорологічне літо триває на Харківщині: як це вплинуло на врожай
Метеорологічне літо триває на Харківщині: як це вплинуло на врожай
22.09.2025, 12:37
Вибух чули у Харкові: Синєгубов уточнив, де вдарила ракета (доповнено)
Вибух чули у Харкові: Синєгубов уточнив, де вдарила ракета (доповнено)
22.09.2025, 12:06
У Куп’янську підірвалася волонтерка: жінку евакуювали копи
У Куп’янську підірвалася волонтерка: жінку евакуювали копи
22.09.2025, 11:51
Вперше в Україні: у Харкові відбувся забіг на паркінгу (фото)
Вперше в Україні: у Харкові відбувся забіг на паркінгу (фото)
22.09.2025, 12:13
“Ніч була врожайною”: як ЗСУ били ворога на Харківщині (відео)
“Ніч була врожайною”: як ЗСУ били ворога на Харківщині (відео)
22.09.2025, 11:19
Новини Харкова — головне 22 вересня: у місті знесуть дім, звуки “прильотів”
Новини Харкова — головне 22 вересня: у місті знесуть дім, звуки “прильотів”
22.09.2025, 12:08

Новини за темою:

10.09.2025
Росія повинна відчути, що війну не можна розширювати – Зеленський
10.09.2025
Росія атакувала Польщу БпЛА: Туск поінформував НАТО
07.09.2025
Палає будівля Кабміну України, пошкоджений міст через Дніпро – наслідки атаки
03.09.2025
РФ атакувала Україну: де були вибухи, що постраждало, затримка поїздів
28.08.2025
Десятки поранених і загиблих, зруйновані будинки – нічні “прильоти” в Києві

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Ви читали новину: «Вибух чули у Харкові: Синєгубов уточнив, де вдарила ракета (доповнено)»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 22 Вересня 2025 в 12:06;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Перші звуки «прильотів» у Харкові пролунали приблизно об 11.20.".