П’ять БпЛА атакували Чугуїв – що відомо про обстріл

Події 19:37   20.09.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Вибухи в місті пролунали близько 18:20. Росіяни атакували Чугуїв безпілотниками.

За даними начальника ХОВА Олега Синєгубова, по місту ударили п’ять БпЛА типу “Герань-2”.

Поки що інформації щодо постраждалих немає. На місці працюють співробітники облуправління ДСНС, руйнування через “прильоти” встановлюються.

Тривога в Харкові та області пролунала о 15:42.  До цього Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу ударів БпЛА для регіону.

Перші безпілотники моніторингові ТГ-канали зафіксували у північній частині області та Харкова.  Протягом наступних кількох годин дрони кружляли над різними районами Харкова, а також районами області.

Відбій тривоги оголосили о 19:08.

Читайте також: Нічна масована атака: РФ вдарила по багатоповерхівці у Дніпрі, є загиблий

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

