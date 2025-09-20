П’ять БпЛА атакували Чугуїв – що відомо про обстріл
Вибухи в місті пролунали близько 18:20. Росіяни атакували Чугуїв безпілотниками.
За даними начальника ХОВА Олега Синєгубова, по місту ударили п’ять БпЛА типу “Герань-2”.
Поки що інформації щодо постраждалих немає. На місці працюють співробітники облуправління ДСНС, руйнування через “прильоти” встановлюються.
Тривога в Харкові та області пролунала о 15:42. До цього Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу ударів БпЛА для регіону.
Перші безпілотники моніторингові ТГ-канали зафіксували у північній частині області та Харкова. Протягом наступних кількох годин дрони кружляли над різними районами Харкова, а також районами області.
Відбій тривоги оголосили о 19:08.
