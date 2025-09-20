Нічна масована атака: РФ ударила по багатоповерхівці у Дніпрі, є загиблий
Черговий масований обстріл був у ніч проти 20 вересня. РФ била балістикою, крилатими ракетами та БпЛА.
За даними моніторингових ТГ-каналів, стратегічні бомбардувальники Ту-95МС та Ту-160 злітали з аеродромів “Оленья” та “Енгельс”. Вони й запускали цілі у бік України. Вибухи лунали у різних містах – були “прильоти”, ППО збивала цілі. Дісталося Павлограду, Миколаєву, цілі долітали до Львівської та Чернівецької областей. Але найбільше, за попередніми оцінками, дісталося Дніпропетровській області.
За даними мера Дніпра Бориса Філатова, окупанти вдарили по багатоповерхівці в місті.
“По Нікопольщині російська армія била FPV-дронами та артилерією. Поцілила по райцентру і Покровській громаді. Зайнявся приватний будинок“, – поінформував голова Дніпропетровської ОВ Сергій Лисак.
Відомо про одного загиблого у Дніпропетровській області, у Дніпрі – 26 поранених, 14 з них – госпіталізовані.
“У тяжкому стані 55-річний чоловік. В нього опіки 70% тіла. За його життя борються медики. Наразі триває ліквідація наслідків. Усі екстрені служби поряд з людьми“, – зазначив Лисак.
За даними Повітряних сил України, вночі росіяни випустили в Україну 619 цілей:
– 579 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів із напрямків Курськ, Брянськ, Міллєрово, Орел, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ;
– вісім балістичних ракет Іскандер-М/KN-23 із Єйська, Криму;
– 32 крилаті ракети Х-101 із повітряного простору Саратовської обл.
“В ході атаки противник застосував уже традиційну тактику – одночасний удар по визначених об’єктах великою кількістю ракет і БпЛА різних типів. Під час повітряного удару, по крилатих ракетах противника ефективно відпрацювала тактична авіація, зокрема винищувачі F-16. Західна зброя вкотре доводить свою ефективність на полі бою. Дякуємо партнерам за уже надану допомогу і очікуємо на подальше посилення України в повітряному просторі, як наземними системами ППО, так і авіаційною компонентою“, – повідомили українські захисники.
Попередньо, СОУ знищили 583 повітряні цілі.
