Нічна масована атака: РФ ударила по багатоповерхівці у Дніпрі, є загиблий

Події 10:15   20.09.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Нічна масована атака: РФ ударила по багатоповерхівці у Дніпрі, є загиблий Фото: Сергій Лисак/телеграм

Черговий масований обстріл був у ніч проти 20 вересня. РФ била балістикою, крилатими ракетами та БпЛА.

За даними моніторингових ТГ-каналів, стратегічні бомбардувальники Ту-95МС та Ту-160 злітали з аеродромів “Оленья” та “Енгельс”. Вони й запускали цілі у бік України. Вибухи лунали у різних містах – були “прильоти”, ППО збивала цілі. Дісталося Павлограду, Миколаєву, цілі долітали до Львівської та Чернівецької областей. Але найбільше, за попередніми оцінками, дісталося Дніпропетровській області.

Обстріл Дніпропетровської області 20 вересня 2025
Фото: Сергій Лисак/телеграм

За даними мера Дніпра Бориса Філатова, окупанти вдарили по багатоповерхівці в місті.

Обстріл Дніпропетровської області 20 вересня 2025
Фото: Сергій Лисак/телеграм

По Нікопольщині російська армія била FPV-дронами та артилерією. Поцілила по райцентру і Покровській громаді. Зайнявся приватний будинок“, – поінформував голова Дніпропетровської ОВ Сергій Лисак.

Відомо про одного загиблого у Дніпропетровській області, у Дніпрі – 26 поранених, 14 з них – госпіталізовані.

У тяжкому стані 55-річний чоловік. В нього опіки 70% тіла. За його життя борються медики.  Наразі триває ліквідація наслідків. Усі екстрені служби поряд з людьми“, – зазначив Лисак.

За даними Повітряних сил України, вночі росіяни випустили в Україну 619 цілей:

– 579 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів із напрямків Курськ, Брянськ, Міллєрово, Орел, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ;

– вісім балістичних ракет Іскандер-М/KN-23 із Єйська, Криму;

– 32 крилаті ракети Х-101 із повітряного простору Саратовської обл.

“В ході атаки противник застосував уже традиційну тактику – одночасний удар по визначених об’єктах великою кількістю ракет і БпЛА різних типів. Під час повітряного удару, по крилатих ракетах противника ефективно відпрацювала тактична авіація, зокрема винищувачі F-16. Західна зброя вкотре доводить свою ефективність на полі бою. Дякуємо партнерам за уже надану допомогу і очікуємо на подальше посилення України в повітряному просторі, як наземними системами ППО, так і авіаційною компонентою“, – повідомили українські захисники.

Попередньо, СОУ знищили 583 повітряні цілі.

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Нічна масована атака: РФ ударила по багатоповерхівці у Дніпрі, є загиблий
