Скільки атак РФ відбили СОУ на Харківщині за добу – дані Генштабу
За інформацією Генштабу ЗСУ, на Південно-Слобожанському напрямку росіяни намагалися прорватися п’ять разів.
Бої на півночі області йшли біля Вовчанська.
На Куп’янському напрямку окупанти наступали тричі біля Піщаного та Степової Новоселівки.
“Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 165 бойових зіткнень. За уточненою інформацією, вчора загарбники завдали по території України двох ракетних ударів двома ракетами та 78 авіаційних ударів, скинувши 154 керовані авіаційні бомби. Крім цього, залучили для ураження 6137 дронів-камікадзе та здійснили 4752 обстріли позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 95 – з реактивних систем залпового вогню“, – зазначили у Генштабі ЗСУ.
Також у ГШ оновили інформацію про втрати окупантів.
