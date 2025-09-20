РФ заявляє про успіхи на півночі області та в Куп’янську – що говорять в ISW

Росіяни стверджують, що змогли просунутися в районі Синельникового та у західній частині Куп’янська, уточнили в Інституті вивчення війни (ISW).

Російський блогер зазначив, що ЗС РФ змогли захопити частину територій у західній частині Синельникового. Однак такої інформації аналітики не підтверджують.

Бої на півночі області, за даними ISW, йшли біля Глибокого, Липців, Вовчанську, Вовчанських Хуторів, Тихого та Синельникового.

“Непідтверджені твердження: російський блогер стверджував, що російські війська просунулися у західній частині Куп’янська”, – зазначили експерти.

На Куп’янському напрямку українські захисники відбивали атаки РФ біля Кіндрашівки, Фіголовки, Степової Новоселівки, Піщаного, Куп’янська та Новоосинового.

“Непідтверджені твердження: російський блогер стверджував, що російські війська просунулися на північний захід від Одрадного (схід Великого Бурлука)”, – зазначили в Інституті вивчення війни.

Не змінилася лінія фронту й на Борівському напрямку.