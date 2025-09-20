РФ заявляет об успехах на севере области и в Купянске – что говорят в ISW

Россияне утверждают, что смогли продвинуться в районе Синельниково и в западной части Купянска, уточнили в Институте изучения войны (ISW).

Российский блогер отметил, что ВС РФ смогли захватить часть территорий в западной части Синельниково. Однако такую информация аналитики не подтверждают.

Бои на севере области, по данным ISW, шли возле Глубокого, Липцев, Волчанска, Волчанских Хуторов, Тихого и Синельниково.

«Неподтвержденные утверждения: российский блогер утверждал, что российские войска продвинулись в западной части Купянска», – отметили эксперты.

На Купянском направлении украинские защитники отбивали атаки РФ возле Кондрашовки, Фиголовки, Степной Новоселовки, Песчаного, Купянска и Новоосиново.

«Неподтвержденные утверждения: российский блогер утверждал, что русские войска продвинулись к северо-западу от Отрадного (восточнее Великого Бурлука)», – отметили в Институте изучения войны.

Не изменилась линия фронта и на Боровском направлении.