Сколько атак РФ отбили СОУ на Харьковщине за сутки – данные Генштаба

По информации Генштаба ВСУ, на Южно-Слобожанском направлении россияне пытались прорваться пять раз.

Бои на севере области шли возле Волчанска.

На Купянском направлении оккупанты наступали трижды около Песчаного и Степной Новоселовки.

«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 165 боевых столкновений. По уточненной информации, вчера захватчики нанесли по территории Украины два ракетных удара двумя ракетами и 78 авиационных ударов, сбросив 154 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, привлекли для поражения 6137 дронов-камикадзе и произвели 4752 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 95 – из реактивных систем залпового огня», – отметили в Генштабе ВСУ.

Также в ГШ обновили информацию о потерях оккупантов.