Ночная массированная атака: РФ ударила по многоэтажке в Днепре, есть погибший
Очередной массированный обстрел был в ночь на 20 сентября. РФ била баллистикой, крылатыми ракетами и БпЛА.
По данным мониторинговых ТГ-каналов, стратегические бомбардировщики Ту-95МС и Ту-160 взлетали с аэродромов «Оленья» и «Энгельс». Они и запускали цели в сторону Украины. Взрывы раздавались в разных городах – были «прилеты», ПВО сбивала цели. Досталось Павлограду, Николаеву, цели долетали до Львовской и Черновицкой областей. Но больше всего, по предварительным оценкам, досталось Днепропетровской области.
По данным мэра Днепра Бориса Филатова, оккупанты ударили по многоэтажке в городе.
«По Никопольщине российская армия била FPV-дронами и артиллерией. Попала по райцентру и Покровской громаде. Загорелся частный дом», – проинформировал глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
Известно об одном погибшем в Днепропетровской области, в Днепре – 26 раненых, 14 из них – госпитализированы.
«В тяжелом состоянии 55-летний мужчина. У него ожоги 70% тела. За его жизнь борются медики. В настоящее время идет ликвидация последствий. Все экстренные службы рядом с людьми», – отметил Лысак.
По данным Воздушных сил Украины, ночью россияне выпустили на Украину 619 целей:
– 579 ударных БпЛА типа «Шахед» и безпилотники-имитаторы разных типов из Курска, Брянска, Миллерово, Орла, Шаталово, Приморско-Ахтарска;
– восемь баллистических ракет Искандер-М/KN-23 из Ейска — рф, и Крыма;
– 32 крылатые ракеты Х-101из Саратовской области.
«В ходе атаки противник применил уже традиционную тактику – одновременный удар по определенным объектам большим количеством ракет и БпЛА разных типов. Во время воздушного удара по крылатым ракетам противника эффективно отработала тактическая авиация, в том числе истребители F-16. Западное оружие еще раз доказывает свою эффективность на поле боя. Спасибо партнерам за уже оказанную помощь и ожидаем дальнейшее усиление Украины в воздушном пространстве, как наземными системами ПВО, так и авиационной компонентой», – сообщили украинские защитники.
Предварительно, СОУ уничтожили 583 воздушные цели.
Дата публикации материала: 20 сентября 2025 в 10:15
