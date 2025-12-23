Массированный удар и угроза блэкаута на праздники – итоги 23 декабря (видео)

РФ атаковала энергетику Украины. В Харькове и области вводили аварийные отключения электричества. Сколько детей родилось в прифронтовой области и когда взойдет Рождественская звезда. МГ «Объектив» напоминает главные новости 23 декабря.

Аварийные отключения электричества применили сегодня в Харькове и области. Без света вне графиков оказалось большинство регионов Украины. Причиной стал очередной массированный российский удар по объектам энергетики. По данным командования Воздушных сил ВСУ, атака началась с вечера 22 декабря и продолжалась ночью и утром. За это время враг использовал более 600 беспилотников разных типов и 38 ракет. Защитники неба сообщили о попадании по 21 локации, еще в восьми точках упали обломки. Президент Украины Владимир Зеленский проинформировал, что под атакой находились 13 областей. В Житомирской от попадания дрона в дом погиб четырехлетний ребенок. В Киевской жертвой россиян стала женщина, а в Хмельницкой — пенсионер. В разных регионах были раненные и люди в шоковом состоянии. Воздушные тревоги продолжались в течение всего дня. НЭК «Укрэнерго» сообщила, что в результате девятой в этом году массированной атаки на энергосистему почти полностью обесточены потребители в Ровненской области. В Одесской новые удары усилили эффект от предыдущих. Из-за обстрелов обесточивания были еще в семи областях, в том числе – в Харьковской.

<br />

Что касается аварийных отключений – их применили по всей стране. В Харьковоблэнерго объяснили: графиков для потребителей в таких случаях не существует – отключения проводят экстренно и завершают по указанию из центра. Спрогнозировать это невозможно. Между тем, обозреватель «Информационного сопротивления» Александр Коваленко отметил: исходя из использованного россиянами потенциала для сегодняшнего удара, враг может осуществить до Нового года еще как минимум один подобный массированный комбинированный удар по Украине. В целом, очевидно, что РФ не оставляет планов устроить в Украине блэкаут – и очередной год подряд концентрирует удары на период перед праздниками.

6540 детей родилось в Харьковской области с начала года. Статистику за одиннадцать месяцев 2025-го опубликовало Восточное межрегиональное управление Министерства юстиции. Показатель Харьковской области — самый высокий среди регионов, которые учитывает это управление. В тройку также входят Полтавщина и Черниговщина.

Рождественская звезда засияет над Харьковом завтра, 24 декабря, в 16:15. Точное время сообщило астрономическое издание «Universe space tech». В этом году первой на горизонте появится Капелла в созвездии Возничий. Ее будет видно незадолго после захода Солнца. Небо в Сочельник в Харькове обещает быть ясным, прогнозируют в Региональном центре по гидрометеорологии. В Харьковской области установится мороз до десяти градусов днем. А вот значительного снега не обещают. Метеорологи опубликовали данные об осадках на Рождество и Новый год за последние 30 лет в Харьковской области. Согласно им, больше всего снежит на Сочельник, а меньше всего – 31 декабря. Однако с годами снежных праздников становится все меньше.

