Сколько еще массированных ударов РФ может нанести до Нового года – эксперт

Военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко отметил, что этой ночью Воздушные силы ВСУ показали очень высокий КПД сбития вражеских целей. И предположил, сколько еще массированных обстрелов может устроить армия РФ к Новому году.

По его данным, этой ночью враг не продемонстрировал чего-то особенного и неожиданного. Говорит: тактика удара была ожидаемой, и по номенклатуре достаточно прогнозируемой.

«Судя по использованному потенциалу сегодня, РОВ имеет возможность нанести еще как минимум один такой массированный комбинированный удар по Украине до Нового года. Но с учётом общих, долговременных тенденций, не думаю, что будет некий непредсказуемый сценарий удара, который ранее мы с вами никогда не наблюдали», — отметил он.

Напомним, в ночь на 23 декабря армия РФ массированно ударила по Украине. Сначала уже традиционно россияне атаковали преимущественно беспилотниками. Уже под утро над регионами начали летать ракеты. Под атакой оказались города в разных частях Украины, в большинстве регионов также работала ПВО. Подробнее об атаке – здесь.