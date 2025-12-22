Армия РФ может ударить на Рождество: Зеленский призвал усилить ПВО (видео)
Массированный удар могут нанести военные РФ по Украине в рождественские дни — 23, 24 или 25 декабря, заявил президент Владимир Зеленский на встрече с дипломатами.
По его словам, подобные сигналы со стороны РФ являются элементом запугивания, на которые Украина реагирует усилением работы разведки.
«Мы понимаем, что как раз все дни они могут, это в их характере, на Рождество, именно на наше Рождество нанести какие-то массированные удары. Сегодня у нас была Ставка по этому поводу, и номер один был вопрос ПВО, защита наших городов, сел, наших общин, особенно 23, 24, 25. На это нужно обратить внимание. Непосредственно военные должны обратить внимание, защищать, как могут. Все очень непросто, потому что дефицит ПВО есть, к сожалению. Ну и людям обращать внимание, большое внимание в эти дни, потому что эти товарищи могут нанести удары, ничего святого там нет», — сказал Зеленский.
Видео: РБК-Украина
Ранее МГ «Объектив» сообщала, что Харьков определился с празднованием Нового года. Расписание мероприятий опубликовал горсовет. Концерты и представления запланированы на четырех станциях метро. Главными локациями будут «Университет», где находится главная городская елка, и «Исторический музей» — уже традиционная резиденция святого Николая. Также задействуют вестибюли «Научной» и станцию «Ярослава Мудрого». Святой Николай начнет принимать посетителей 25 декабря. Он будет работать до 5 января с 16:00 до 18:00. Различные мероприятия продлятся до конца января.
