Армія РФ може завдати удару на Різдво: Зеленський закликав посилити ППО 📹
Масованого удару можуть завдати військові РФ по Україні у різдвяні дні – 23, 24 або 25 грудня, заявив президент Володимир Зеленський на зустрічі з дипломатами.
За його словами, подібні сигнали з боку РФ є елементом залякування, на які Україна реагує посиленням роботи розвідки.
“Ми розуміємо, що якраз всі дні вони можуть, це в їхньому характері, на Різдво, саме на наше Різдво зробити якісь масовані удари. Сьогодні була у нас Ставка про це, і номер один було питання ППО, захист наших міст, сіл, наших громад, особливо 23, 24, 25. На це треба звернути увагу. Безпосередньо військові повинні звернути увагу, захищати, як можуть. Усе дуже непросто, тому що дефіцит ППО є, на жаль. Ну і людям звертати увагу, велику увагу цими днями, тому що ці товариші можуть завдати ударів, нічого святого там немає”, – сказав Зеленський.
Відео: РБК-Україна
Раніше МГ “Об’єктив” повідомляла, що Харків визначився зі святкуванням Нового року. Розклад заходів опублікувала міськрада. Концерти та вистави заплановані на чотирьох станціях метро. Головними локаціями будуть «Університет», де знаходиться головна міська ялинка, та «Історичний музей» – уже традиційна резиденція святого Миколая. Також задіяні вестибюлі «Наукової» та станція «Ярослава Мудрого». Святий Миколай почне приймати відвідувачів 25 грудня. Він працюватиме до 5 січня з 16:00 до 18:00. Різні заходи триватимуть до кінця січня.
Читайте також: Фотозони та ялинка в несподіваному місці: як Харків прикрашають до Нового року
