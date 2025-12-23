Скільки ще масованих ударів РФ може завдати до Нового року – оцінка експерта
Військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко зазначив, що цієї ночі Повітряні сили ЗСУ показали дуже високий ККД збиття ворожих цілей. І припустив, скільки ще масованих обстрілів може влаштувати армія РФ до Нового року.
За його даними, цієї ночі ворог не продемонстрував чогось особливого та несподіваного. Каже: тактика удару була очікуваною, і за номенклатурою – досить прогнозованою.
«Судячи з використаного потенціалу сьогодні, РОВ має можливість зробити ще як мінімум один такий масований комбінований удар по Україні до Нового року. Але з урахуванням загальних, довготривалих тенденцій не думаю, що буде якийсь непередбачуваний сценарій удару, який раніше ми з вами ніколи не спостерігали», – зазначив він.
Нагадаємо, у ніч проти 23 грудня армія РФ масовано вдарила по Україні. Спершу, вже традиційно, росіяни атакували переважно безпілотниками. Вже під ранок над регіонами почали літати ракети. Під атакою опинилися міста у різних частинах України, у більшості регіонів також працювала ППО. Детальніше про атаку – тут.
