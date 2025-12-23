Live

Скільки ще масованих ударів РФ може завдати до Нового року – оцінка експерта

Події 13:22   23.12.2025
Вікторія Яковенко
Скільки ще масованих ударів РФ може завдати до Нового року – оцінка експерта

Військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко зазначив, що цієї ночі Повітряні сили ЗСУ показали дуже високий ККД збиття ворожих цілей. І припустив, скільки ще масованих обстрілів може влаштувати армія РФ до Нового року.

За його даними, цієї ночі ворог не продемонстрував чогось особливого та несподіваного. Каже: тактика удару була очікуваною, і за номенклатурою – досить прогнозованою.

«Судячи з використаного потенціалу сьогодні, РОВ має можливість зробити ще як мінімум один такий масований комбінований удар по Україні до Нового року. Але з урахуванням загальних, довготривалих тенденцій не думаю, що буде якийсь непередбачуваний сценарій удару, який раніше ми з вами ніколи не спостерігали», – зазначив він.

Нагадаємо, у ніч проти 23 грудня армія РФ масовано вдарила по Україні. Спершу, вже традиційно, росіяни атакували переважно безпілотниками. Вже під ранок над регіонами почали літати ракети. Під атакою опинилися міста у різних частинах України, у більшості регіонів також працювала ППО. Детальніше про атаку – тут.

Читайте також: Армія РФ може завдати удару на Різдво: Зеленський закликав посилити ППО

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
На Харківщині горів будинок через удар БпЛА (фото)
На Харківщині горів будинок через удар БпЛА (фото)
23.12.2025, 13:46
Масований обстріл України сьогодні – все, що відомо про удари
Масований обстріл України сьогодні – все, що відомо про удари
23.12.2025, 09:59
У справі про крадіжку речей у загиблих воїнів ще один фігурант – прокуратура
У справі про крадіжку речей у загиблих воїнів ще один фігурант – прокуратура
23.12.2025, 10:40
Жителів Куп’янщини евакуювали разом із американським бізнесменом Баффетом
Жителів Куп’янщини евакуювали разом із американським бізнесменом Баффетом
23.12.2025, 11:30
Новини Харкова — головне за 23 грудня: аварійні відключення, обстріли
Новини Харкова — головне за 23 грудня: аварійні відключення, обстріли
23.12.2025, 13:50
Сніг на свята у Харкові: тенденція останніх 30 років (фото)
Сніг на свята у Харкові: тенденція останніх 30 років (фото)
23.12.2025, 12:10

Новини за темою:

18.12.2025
СОУ знищили пускові установки С-400 на Бєлгородщині, повідомив Генштаб 📹
10.12.2025
Відкриває новий напрямок фронту на Харківщині – експерт про удар по греблі
16.11.2025
Вороги енергетики: концепція РФ і корупція UA – огляд фронту на Харківщині
12.11.2025
«Світла може не бути по 10 годин» – Коваленко про енергетичний терор Харкова
20.10.2025
Драпатого призначили «гасити пожежу» у Куп’янську – Коваленко


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Скільки ще масованих ударів РФ може завдати до Нового року – оцінка експерта», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 23 Грудня 2025 в 13:22;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко зазначив, що цієї ночі Повітряні сили ЗСУ показали дуже високий ККД збиття ворожих цілей.".