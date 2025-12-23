Мороз и гололедица: прогноз погоды в Харькове на 24 декабря

В рождественский сочельник в Харькове и области появится шанс увидеть солнце и голубое небо, от которых уже отвыкли среди бесконечного тумана.

Харьковский региональный центр по гидрометеорологии опубликовал прогноз погоды на 24 декабря.

По данным метеорологов, будет облачно с прояснениями. В Харькове осадков не прогнозируют, в области — ночью местами пройдет небольшой снег. На дорогах будет гололедица. Также ожидают северный ветер со скоростью 5 – 10 м/с.

Температура воздуха в Харькове будет: ночью 8 – 10° мороза, днем ​​6 – 8º мороза.

В области: ночью 7 – 12 º мороза, днем ​​5 – 10 º мороза.

Ранее метеорологи предупредили, что из-за резкого снижения температуры воздуха на водоемах Харьковщины начнет формироваться ледяной покров.