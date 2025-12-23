Мороз и гололедица: прогноз погоды в Харькове на 24 декабря
В рождественский сочельник в Харькове и области появится шанс увидеть солнце и голубое небо, от которых уже отвыкли среди бесконечного тумана.
Харьковский региональный центр по гидрометеорологии опубликовал прогноз погоды на 24 декабря.
По данным метеорологов, будет облачно с прояснениями. В Харькове осадков не прогнозируют, в области — ночью местами пройдет небольшой снег. На дорогах будет гололедица. Также ожидают северный ветер со скоростью 5 – 10 м/с.
Температура воздуха в Харькове будет: ночью 8 – 10° мороза, днем 6 – 8º мороза.
В области: ночью 7 – 12 º мороза, днем 5 – 10 º мороза.
Читайте также: Когда взойдет Рождественская звезда над Харьковом? Известно точное время
Ранее метеорологи предупредили, что из-за резкого снижения температуры воздуха на водоемах Харьковщины начнет формироваться ледяной покров.
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Погода, Харьков; Теги: мороз, новости Харькова, погода, прогноз, Харьковский региональный центр по гидрометеорологии;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Мороз и гололедица: прогноз погоды в Харькове на 24 декабря», то посмотрите больше в разделе Погода на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 23 декабря 2025 в 21:23;