Мороз и гололедица: прогноз погоды в Харькове на 24 декабря

Погода 21:23   23.12.2025
Оксана Горун
В рождественский сочельник в Харькове и области появится шанс увидеть солнце и голубое небо, от которых уже отвыкли среди бесконечного тумана.

Харьковский региональный центр по гидрометеорологии опубликовал прогноз погоды на 24 декабря.

По данным метеорологов, будет облачно с прояснениями. В Харькове осадков не прогнозируют, в области — ночью местами пройдет небольшой снег. На дорогах будет гололедица. Также ожидают северный ветер со скоростью 5 – 10 м/с.

Температура воздуха в Харькове будет: ночью 8 – 10° мороза, днем ​​6 – 8º мороза.

В области:  ночью 7 – 12 º мороза, днем ​​5 – 10 º мороза.

Читайте также: Когда взойдет Рождественская звезда над Харьковом? Известно точное время

Ранее метеорологи предупредили, что из-за резкого снижения температуры воздуха на водоемах Харьковщины начнет формироваться ледяной покров.

Автор: Оксана Горун
  Дата публикации материала: 23 декабря 2025 в 21:23;

