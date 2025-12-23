Live

Сколько детей родилось на Харьковщине за 11 месяцев

Общество 14:08   23.12.2025
Виктория Яковенко
Сколько детей родилось на Харьковщине за 11 месяцев

6540 детей родились в Харьковской области с начала 2025-го года. Статистику опубликовали в Восточном межрегиональном управлении Министерства юстиции.

В общем их ведомство в пяти регионах зарегистрировало уже более 18 тысяч новорожденных. В Полтавской области – 5171 ребенок, в Черниговской области – 3106 малышей, в Сумской области – 3003, в Донецкой – 581.

Отметим, на прошлой неделе в Харьковском горсовете сообщили, что в городе с начала полномасштабного вторжения родилось 10 тысяч детей. В частности, 54 малыша родились в Харькове с 11 по 17 декабря.

«Среди новорожденных – 22 мальчика и 32 девочки», – отмечали в мэрии.

Читайте также: Снег на праздники в Харькове: тенденция последних 30 лет (фото)

Автор: Виктория Яковенко
