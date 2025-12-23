Изменят ли комендантский час на Рождество и Новый год в Харькове – ОВА

Продолжительность комендантского часа в Харьковской области на новогодние праздники менять не планируют, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов, передает корреспондент МГ «Объектив».

«Мы проводили заседание Совета обороны, совещались с нашим силовым блоком, с нашими военнослужащими. Те меры, которые предприняты сейчас, их достаточно для того, чтобы ситуацию держать под контролем. Однако, конечно, мы будем вносить коррективы, возможно принимать новые решения, учитывая условия безопасности, угрозы, данные разведок и т.д. Пока решение остается таким», — рассказал Синегубов.

Он советует: лучше провести праздники дома и не допускать массовых скоплений людей на улице.

«Мы все понимаем, люди хотят отдохнуть немного, переключиться, однако враг коварный. Сегодня были нанесены удары по Житомиру, погиб ребенок. Мы все понимаем, в каких условиях живем. Поэтому расслабляться не нужно и нужно быть максимально внимательным и реагировать на все сигналы воздушной тревоги. Сегодня снова был нанесен удар по нашим переправам, погиб человек. Все обстоятельства выясняются. Поэтому поверьте, для врага не будет ни праздников на Рождество, ни праздников на Новый год», — подчеркнул глава ХОВА.