Пять БпЛА атаковали Чугуев – что известно об обстреле

Взрывы в городе прозвучали около 18:20. Россияне атаковали Чугуев беспилотниками.

По данным начальника ХОВА Олега Синегубова, по городу ударили пять БпЛА типа «Герань-2».

Пока что информации о пострадавших нет. На месте работают сотрудники облуправления ГСЧС, разрушения из-за «прилетов» устанавливаются.

Тревога в Харькове и области прозвучала в 15:42. До этого Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе ударов БпЛА для региона.

Первые беспилотники мониторинговые ТГ-каналы зафиксировали в северной части области и Харькова. В течение следующих нескольких часов дроны кружили над разными районами Харькова, а также над районами области.

Отбой тревоги объявили в 19:08.