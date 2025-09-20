Live
Пять БпЛА атаковали Чугуев – что известно об обстреле

Происшествия 19:37   20.09.2025
Николь Костенко-Лагутина
Пять БпЛА атаковали Чугуев – что известно об обстреле

Взрывы в городе прозвучали около 18:20. Россияне атаковали Чугуев беспилотниками.

По данным начальника ХОВА Олега Синегубова, по городу ударили пять БпЛА типа «Герань-2».

Пока что информации о пострадавших нет. На месте работают сотрудники облуправления ГСЧС, разрушения из-за «прилетов» устанавливаются.

Тревога в Харькове и области прозвучала в 15:42.  До этого Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе ударов БпЛА для региона.

Первые беспилотники мониторинговые ТГ-каналы зафиксировали в северной части области и Харькова.  В течение следующих нескольких часов дроны кружили над разными районами Харькова, а также над районами области.

Отбой тревоги объявили в 19:08.

Читайте также: Ночная массированная атака: РФ ударила по многоэтажке в Днепре, есть погибший

Автор: Николь Костенко-Лагутина

