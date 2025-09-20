Пять БпЛА атаковали Чугуев – что известно об обстреле
Фото: Getty images / Автор: Caristania Fabricius
Взрывы в городе прозвучали около 18:20. Россияне атаковали Чугуев беспилотниками.
По данным начальника ХОВА Олега Синегубова, по городу ударили пять БпЛА типа «Герань-2».
Пока что информации о пострадавших нет. На месте работают сотрудники облуправления ГСЧС, разрушения из-за «прилетов» устанавливаются.
Тревога в Харькове и области прозвучала в 15:42. До этого Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе ударов БпЛА для региона.
Первые беспилотники мониторинговые ТГ-каналы зафиксировали в северной части области и Харькова. В течение следующих нескольких часов дроны кружили над разными районами Харькова, а также над районами области.
Отбой тревоги объявили в 19:08.
Дата публикации материала: 20 сентября 2025 в 19:37
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина