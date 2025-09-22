Взрыв слышали в Харькове: Синегубов уточнил, где ударила ракета (дополнено)

Первые звуки «прилетов» в Харькове прозвучали примерно в 11:20.

Дополнено в 12:06. Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил, что около 11:24 оккупанты нанесли ракетный удар по селу Бобровка Харьковского района.

«Информации о пострадавших и разрушениях пока не поступало», — уточнил Синегубов.

11:29. Тревога в Харькове и области прозвучала в 11:21. Воздушные силы ВСУ об угрозе для Харькова и области не сообщали. Тогда как мониторинговые ТГ-каналы предупреждали об активности пусковых в РФ. Жителей региона призвали пройти в укрытия.

Харьковский городской голова Игорь Терехов рассказал, что звук взрыва, который слышали харьковчане был за пределами города.

Угроза повторных пусков по состоянию на 11:30 сохраняется.

Напомним, ранее россияне обстреляли Чугуев. По данным начальника ХОВА Олега Синегубова, по городу ударили пять БпЛА типа «Герань-2». Информации о пострадавших нет.