«Ночь была урожайной»: как ВСУ били врага на Харьковщине (видео)

Украина 11:19   22.09.2025
Николь Костенко-Лагутина
Украинские защитники опубликовали видео, на котором показана боевая работа ВСУ в Харьковской области. 

Так на Южно-Слобожанском направлении бойцы 5-ой Слобожанской бригады «Скиф» НГУ уничтожили российскую ДРГ. Это бойцы назвали «первым эпизодом» своей работы.

«Эпизод второй: дронщики Слобожанской бригады «Скиф» НГУ обнаружили тайник врага для накопления личного состава во время подготовки штурмовых действий. Как только было замечено движение врага, летуны Слобожанских гвардейцев нанесли захватчикам фатальные потери», – отметили нацгвардейцы.

Видео: 5-я Слобожанская бригада «Скиф» НГУ

Тем временем защитники Купянщины тоже похвастались уловом. Украинский «Сапсан» уничтожил два российских УАЗа «Буханка» и мотоцикл, уточнили в 14-ой ОМБр им. князя Романа Великого.

«Ночь была урожайной. А с восходом солнца получили еще трофеев, но это уже другая история…», – иронично добавили бойцы.

Видео: 14-я ОМБр им. князя Романа Великого

Читайте также: Что будет происходить в Купянске в ноябре-декабре, спрогнозировал Коваленко

Автор: Николь Костенко-Лагутина
