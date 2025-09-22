«Ночь была урожайной»: как ВСУ били врага на Харьковщине (видео)
Украинские защитники опубликовали видео, на котором показана боевая работа ВСУ в Харьковской области.
Так на Южно-Слобожанском направлении бойцы 5-ой Слобожанской бригады «Скиф» НГУ уничтожили российскую ДРГ. Это бойцы назвали «первым эпизодом» своей работы.
«Эпизод второй: дронщики Слобожанской бригады «Скиф» НГУ обнаружили тайник врага для накопления личного состава во время подготовки штурмовых действий. Как только было замечено движение врага, летуны Слобожанских гвардейцев нанесли захватчикам фатальные потери», – отметили нацгвардейцы.
Видео: 5-я Слобожанская бригада «Скиф» НГУ
Тем временем защитники Купянщины тоже похвастались уловом. Украинский «Сапсан» уничтожил два российских УАЗа «Буханка» и мотоцикл, уточнили в 14-ой ОМБр им. князя Романа Великого.
«Ночь была урожайной. А с восходом солнца получили еще трофеев, но это уже другая история…», – иронично добавили бойцы.
Видео: 14-я ОМБр им. князя Романа Великого
