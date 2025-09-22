Что будет происходить в Купянске в ноябре-декабре, спрогнозировал Коваленко

Военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко спрогнозировал, как будут разворачиваться события на Купянском направлении в осенне-зимний период.

По его мнению, на планы россиян существенно повлияло то, что ВСУ разбили газовую трубу, по которой враг пробирался в Купянск. Ввиду этого особенных изменений в их положении в районе Купянска не происходит.

«У россиян в ближайшее время будет некая пауза в полноценном обеспечении своих подразделений. Но Двуреченский плацдарм достаточно велик для того, чтобы было достаточно мяса, чтобы можно было через реку Оскол переправлять достаточно мяса, и это мясо уже не по трубе, а через реку, даже под огнем FPV-дронов и артиллерии, оно переправлялось на правый берег. И, соответственно, для россиян в ближайшее время будет серьезная задача по выходу на Мировое и Соболевку», – считает аналитик.

Это нужно не просто для того, чтобы зайти в Купянск. Коваленко предполагает, что враг будет пытаться обойти город с северной и северо-западной стороны.

Видео: Oboz.ua

«Российские оккупационные войска ставят для себя основную задачу – чтобы СОУ не имели возможности зачистить тот треугольник, о котором мы с вами неоднократно говорили – Кондрашовка, Радьковка, Голубовка. Чтобы они не имели этой возможности, что нужно сделать? Нужно расширить зону контроля. Итак, россияне будут бросать большую часть своего человеческого ресурса, чтобы расширять по Мировому эту зону контроля, формировать некий буфер безопасности», – объяснил эксперт.

И добавил: вероятно, до ноября-декабря оккупанты пустят половину сил на продвижение в Купянске, а оставшиеся войска выдвинутся на правую сторону трассы Р-79.

Напомним, военный обозреватель группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец сообщил, что, вероятно, россияне уже захватили Кондрашовку. По оценке эксперта, россияне стремятся как можно глубже обойти Купянск с запада и северо-запада (по направлению Радьковка – Мировое). Они стремятся выйти к дороге Чугуев – Купянск, а также взять под контроль район Малая Шапковка – Большая Шапковка – Кондрашовка – Тищенковка. Это, по замыслу командования армии РФ, усилит положение штурмовых групп в Купянске.