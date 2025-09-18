«Телевизор не смотрел»: пленные из трубы в Купянск о войне и мотивации

Начиная свой рассказ о том, как оказались в Купянске, пленные оккупанты даже не могут правильно назвать населенный пункт и ставят ударение на «я».

Большинству пленных нет и тридцати. Один говорит: мало что знал о войне, ведь «телевизор не смотрел». Другой подтверждает: понимал, что ничего хорошего на войне нет, однако думал, что будет служить по-местному, в ПВО. Третий вовсе мечтал о быстром и практически безболезненном возвращении домой.

«Я был в надежде о том, что я «затрехсочусь», вы мне руку или ногу оторвете и я вернусь домой быстрее», – делится пленный Владимир Колобаев.

Однако вышло по-другому: россиян ждала миссия пробраться по газовой трубе в Купянск. Перед этим, вспоминают пленные, получили приказ снять с себя плиты. Часть военных, говорят, даже обрадовались, ведь «без плит бежать легче». Другие, однако, почувствовали подвох. После чего оккупантам провели инструктаж, как передвигаться по трубе и даже вручили необходимый инвентарь.

«Дали «Лоперамида», воды по полторашке дали и повели до трубы по очереди. Там тележка, самокат, показали, как голову нагибать и все, сказали двигаться. По пути у одного сломался самокат и у сопровождающего тоже. Мы постояли около 12 часов, потом решили двигаться дальше. Двоих оставили, обещали, что самокаты подвезут. Так 12 августа я залез в эту трубу, а только 16 августа вылез. То есть, получается около трех суток я там провел», – рассказывает пленный Игорь Соловьев.

После того, как военные РФ попали в Купянск, они должны были закрепиться в многоэтажке, предварительно убив всех мужчин. Женщин и детей должны были оставить в живых.

«Ну, мы пошли и на середине говорит «Давай покурим». Но вижу дрон летит. Ну, прилетели «птички», разобрали нас. Два «двухсотых», три «трехсотых». Мне повезло только, что скинули и забор завалился. Я сказал по рации, что я – 300. Мне сказали: «Жди, должны подойти». Я сказал об эвакуации, но мне сказали: «Эвакуации сейчас не будет», – вспоминает пленный.

ВНИМАНИЕ! В ВИДЕО ПРИСУТСТВУЕТ НЕНОРМАТИВНАЯ ЛЕКСИКА!

<br />

Тем, кто выжил, приказали переодеться в гражданскую одежду. Ее военные нашли в городе. «Своих» пытались определить довольно ненадежным способом «по голосу». Однако случались ошибки – вместо украинцев иногда расстреливали переодетых россиян. О том, что такими действиями нарушали, – пленные даже не догадываются.

«А Женевские конвенции – это что?», – уточняет сначала оккупант.

Тем, как с ними поступили, один из пленных возмущен. И делится: теперь собирается судиться с командиром.

«Тут все иначе, как говорят, как показывают. Тебя просто кидают на мясо, живешь одним днем. Так что передай дальше своим друзьям. Пускай подумают. Я бы хотел, если даже обменяют, – сесть в тюрьму или здесь сесть», – обратился пленный Расим Бахтеев к своему пасынку.

Напомним, 14 сентября в Институте изучения войны сообщали о попытке войск РФ продвинуться в тыл украинских позиций в Купянске через подземный газопровод. Это уже третий случай за полномасштабную войну, когда россияне использовали эту тактику. Это свидетельствует о том, считает американский Институт изучения войны, что войска РФ совершенствуют свою способность распространять тактические уроки между различными участками линии фронта. Как пишут аналитики со ссылкой на блогеров РФ, неясно, когда российские войска провели эту операцию. Некоторые утверждали, что они, возможно, продвинулись по газопроводу в начале сентября.

13 сентября Генштаб ВСУ официально объяснил, что происходит в Купянске. Командование ВСУ отреагировало на информационную волну, которая появилась после двух публикаций команды аналитиков «DeepState». Сначала они сообщили, что россияне пробираются в Купянск по газовой трубе, а затем — что у оккупантов есть продвижение в северных кварталах города. Защитники Украины подчеркнули: «Ситуация в городе Купянске и его окрестностях под контролем ВСУ. В то же время враг продолжает предпринимать попытки скопиться на северных окраинах города Купянска. Выход из трубопровода, который враг использовал для перемещения личного состава в Купянск, находится под контролем украинских защитников. Трубопровод не ведет непосредственно в город. Отметим, что в районе Купянска несколько трубопроводов. Три нитки из четырех уже повреждены и затоплены, выход из четвертой находится под контролем Сил обороны». Командир полка беспилотных систем «Ахиллес» Юрий Федоренко также сообщил, что по газовой трубе, которой пользовались россияне, нанесли удары и сейчас «передвижение противника по трубе не фиксируется».