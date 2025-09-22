Що відбуватиметься у Куп’янську в листопаді-грудні, спрогнозував Коваленко

Військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко спрогнозував, як розгортатимуться події на Куп’янському напрямку в осінньо-зимовий період.

На його думку, на плани росіян суттєво вплинуло те, що ЗСУ розбили газову трубу, якою ворог пробирався до Куп’янська. З огляду на це, особливих змін у їхньому положенні в районі Куп’янська не відбувається.

“У росіян буде найближчим часом буде така собі пауза щодо повноцінного забезпечення своїх підрозділів, але Дворічанський плацдарм достатньо великий для того, щоб було достатньо м’яса, щоб можна було через річку Оскіл переправляти достатньо м’яса, і це м’ясо вже не по трубі, а через річку, навіть під вогнем FPV-дронів та артилерії, воно переправлялось на правий берег. І, відповідно, для росіян найближчим часом буде ставати серйозна задача щодо виходу на Мирове та Соболівку”, – вважає аналітик.

Це потрібно не просто для того, щоб зайти до Куп’янська. Коваленко припускає, що ворог намагатиметься обійти місто з північного та північно-західного боку.

Відео: Oboz.ua

“Російські окупаційні війська ставлять для себе основну задачу – щоб СОУ не мали можливості його зачистити той трикутник, про який неодноразово ми з вами говорили – Кіндрашівка, Радьківка, Голубівка. Щоб вони не мали цієї можливості, треба що зробити? Треба розширити зону контролю. Отже, росіяни будуть кидати більшу частину свого людського ресурсу, щоб розширювати по Мировому цю зону контролю, формувати такий собі буфер безпеки”, – пояснив експерт.

І додав: ймовірно, до листопада-грудня окупанти пустять половину сил на просування в Куп’янську, а війська, що залишилися, вирушать на правий бік траси Р-79.

Нагадаємо, військовий оглядач групи “Інформаційний спротив” Костянтин Машовець повідомив, що, ймовірно, росіяни вже захопили Кіндрашівку.. За оцінкою Машовця, росіяни прагнуть якомога глибше обійти Куп’янськ із заходу та північного заходу (у напрямку Радьківка – Мирове (колишня Московка). Вони прагнуть вийти до дороги Чугуїв – Куп’янськ, а також взяти під контроль район Мала Шапківка – Велика Шапківка – Тищенківка. Це, за задумом росіян, посилить становище штурмових груп у Куп’янську.