Росіяни скаржаться, що на півночі області їх використовують як гарматне м’ясо
У зведенні за 22 вересня в Інституті вивчення війни (ISW) розповіли про проблеми військових РФ на півночі Харківської області.
Про претензії окупантів, які воюють на Південно-Слобожанському напрямку, повідомив російський блогер.
“Блогер, який, як повідомляється, пов’язаний з Північною групою військ, стверджував, що солдат російської 128-ї мотострілецької бригади (44-й армійський корпус, що діє на Вовчанському напрямку) скаржився на те, що російське військове командування не керують піхотою та не переймається високими втратами, що виникають у результаті цього”, – зазначили аналітики.
Також експерти повідомляють, що ворог зміцнює позиції на лівому березі річки Вовча. Так вони намагаються створити плацдарм на цій ділянці фронту.
Загалом ситуація на лінії фронту в Харківській області – стабільна. Єдині зміни, ймовірно, відбулися на Куп’янському напрямку. Посилаючись на дані військового оглядача групи «Інформаційний спротив» Костянтина Машовця, в Інституті вивчення війни передають: росіяни, скоріш за все, окупували Кіндрашівку.
“20 та 21 вересня російські війська атакували поблизу самого Куп’янська; на північний захід від Куп’янська поблизу Мирового та Тищенківки; на північ від Куп’янська поблизу Кіндрашівки; на північний схід від Куп’янська поблизу Красного Першого та Западного та у напрямку Петро-Іванівки; на схід від Куп’янська поблизу Петропавлівки. Машовець заявив, що українські війська виявили невеликі російські групи інфільтрації та штурму поблизу стадіону «Спартак» та вулиці Довгалівської на півночі Куп’янська та поблизу Мирового, на південь від Тищенківки, та на північ від Соболівки (на захід від Куп’янська)”, – зазначили в ISW.
22 Вересня 2025 в 07:19
