Росіяни суттєво пошкодили котельню у місті Харківської області
Росіяни вчора завдали удару по Чугуєву, повідомила мер міста Галина Мінаєва.
«Вчора ввечері підступний ворог завдав чергового удару по Чугуєву. Одна з котелень міста, яка вже була повністю підготовлена до опалювального сезону, зазнала значних ушкоджень. Наразі тривають відновлювальні роботи, всі необхідні служби як завжди злагоджено працюють на місці. На щастя, цього разу постраждалих немає», – розповіла мер міста Чугуєва.
Нагадаємо, 20 вересня у Чугуєві вибухи пролунали близько 18:20. Росіяни атакували місто п’ятьма БпЛА.
Дата публікації матеріалу: 21 Вересня 2025 в 16:06
