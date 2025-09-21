Яке місто після захоплення Куп’янська на Харківщині стане новою ціллю РФ 📹

Куп’янськ-Вузловий стане новою метою росіян, упевнений Руслан Левієв, засновник розслідувального гурту Conflict Intelligence Team.

Цього тижня російським військовим вдалося помітно просунутися в Куп’янську, причому переважно на його правобережній частині, зазначає військовий оглядач.

Куп’янськ поділений на дві частини річкою Оскіл, що йде від самого кордону з РФ. Східна частина міста знаходиться на лівому березі річки, а західна частина – на правому. Більшість часу повномасштабної війни основні бойові дії, пов’язані з майбутнім наступом на Куп’янськ, відбувалися на лівому березі, де росіяни йшли у бік Осколу з боку Луганської області.

Але на початку 2025 року, приблизно в лютому, почали з’являтися російські плацдарми на правому березі річки Оскіл, в районі Дворічної та Новомлинська. Повільно, але все ж таки вони росли за своїм масштабом, почали з’являтися в районі сіл Кам’янка і Тополі. Завдання цих плацдармів — сформувати напрямок майбутньої атаки на правобережну частину Куп’янська, що в ці дні відбувається. Зараз майже всі бої точаться саме на правобережній, тобто західній частині міста. І, попри заявлене знищення солдатопровідної труби, за цей тиждень російська зона контролю розширилася якраз із боку Радьківки, де був вихід із труби. Росіяни змогли закріпитися у північній та західній частинах Куп’янська. У західній частині зона контролю доходить до залізниці», – розповів Левієв.

Російських солдатів продовжують фіксувати й у центрі Куп’янська. Оскільки ситуація стає дедалі небезпечнішою для ЗСУ, на цей напрямок перекидають підрозділи Третьої штурмової бригади.

«І у багатьох уже виникає питання, коли захоплять Куп’янськ, що буде з тією кишенею, яка розташована на лівому, тобто східному березі, і проходить від Куп’янська до Колесниківки? Адже, крім Куп’янська, залишається лише одна переправа через річку, яку можна використовувати для постачання — у Куп’янськ-Вузловому. Я думаю, що далі саме Куп’янськ-Вузловий стане основним українським плацдармом на лівому березі, за нього намагатимуться стояти до кінця. І загалом, навіть коли кишеня схлопнеться, намагатимуться утримувати мініплацдарми на кшталт операції у Кринках Херсонської області», — підсумував Левієв.

Відео: Максим Кац