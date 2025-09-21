Россияне существенно повредили котельную в городе Харьковской области
Россияне вчера нанесли удар по Чугуеву, сообщила мэр города Галина Минаева.
«Вчера вечером коварный враг нанес очередной удар по Чугуеву. Одна из котельных города, которая уже была полностью подготовлена к отопительному сезону, получила значительные повреждения. В настоящее время продолжаются восстановительные работы, все необходимые службы, как всегда, слаженно работают на месте. К счастью, на этот раз пострадавших нет», – рассказала городской голова Чугуева.
Напомним, 20 сентября в Чугуеве взрывы прозвучали около 18:20. Россияне атаковали город пятью БпЛА.
