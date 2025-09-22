“Ніч була врожайною”: як ЗСУ били ворога на Харківщині (відео)

Українські захисники опублікували відео, на якому показана бойова робота ЗСУ у Харківській області.

Так, на Південно-Слобожанському напрямку бійці 5-ої Слобожанської бригади “Скіф” НГУ знищили російську ДРГ. Це бійці назвали “першим епізодом” своєї роботи.

“Епізод другий: дронарі Слобожанської бригади «Скіф» НГУ виявила схованку ворога для накопичення особового складу під час підготовки штурмових дій. Щойно було помічено рух ворога – літуни Слобожанських гвардійців нанесли загарбникам фатальних втрат”, – зазначили нацгвардійці.

Відео: 5-а Слобожанська бригада “Скіф” НГУ

Тим часом захисники Куп’янщини також похвалилися уловом. Український “Сапсан” знищив два російські УАЗи “Буханка” та мотоцикл, уточнили у 14-ій ОМБр ім. князя Романа Великого.

“Ця ніч була врожайною. А зі сходом сонця дістали ще трофеїв, але це вже інша історія… “, – іронічно додали бійці.

Відео: 14-а ОМБр ім. князя Романа Великого