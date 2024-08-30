У Харкові 31 серпня заборонили паркуватися біля Меморіалу Слави
Обмеження діятиме з 7:00 до 14:00 31 серпня, повідомили в мерії.
У цей час на майданчик біля Меморіалу не можна буде заїжджати та паркуватися там.
“Як повідомили в Департаменті будівництва та шляхового господарства, це пов’язано з проведенням забігу до Дня фізичної культури та спорту “Біжи та перемагай” на велосипедній доріжці вздовж Харківського шосе”, – проінформувала пресслужба Харківської міськради.
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- • Дата публікації матеріалу: 30 Серпня 2024 в 11:44;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Обмеження діятиме з 7:00 до 14:00 31 серпня, повідомили в мерії".