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У Харкові 31 серпня заборонили паркуватися біля Меморіалу Слави

Суспільство 11:44   30.08.2024
Оксана Горун
У Харкові 31 серпня заборонили паркуватися біля Меморіалу Слави

Обмеження діятиме з 7:00 до 14:00 31 серпня, повідомили в мерії.

У цей час на майданчик біля Меморіалу не можна буде заїжджати та паркуватися там.

“Як повідомили в Департаменті будівництва та шляхового господарства, це пов’язано з проведенням забігу до Дня фізичної культури та спорту “Біжи та перемагай” на велосипедній доріжці вздовж Харківського шосе”, – проінформувала пресслужба Харківської міськради.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 30 Серпня 2024 в 11:44;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Обмеження діятиме з 7:00 до 14:00 31 серпня, повідомили в мерії".