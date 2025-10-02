Не сошлись во взглядах на правила парковки: нападение в кафе в Харькове

Полиция сообщила подробности поножовщины, которая произошла в Основянском районе из-за неправильной парковки.

«В полицию поступило сообщение о том, что неизвестный зашел в помещение кафе и нанес посетителю несколько ударов ножом в живот, после чего скрылся. Потерпевшего с телесными повреждениями госпитализировали», — сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Позже копы выяснили: конфликт между мужчинами «возник из-за неправильной парковки автомобиля пострадавшего». Личность нападавшего установили. Это 52-летний житель Харькова. Ему сообщили по подозрении в преднамеренном нанесении тяжкого телесного повреждения. Фигуранта задержали.

Ранее в Харькове 41-летний мужчина устроил «разборку» с женой. Он угрожал супруге, что взорвет гранату, хотя никакого боеприпаса у него не было. Урезонивать дебошира пришлось полиции.