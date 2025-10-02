Не зійшлися в поглядах на правила паркування: напад у кафе в Харкові

Поліція повідомила подробиці поножів’я, що сталося в Основ’янському районі через неправильне паркування.

“До поліції надійшло повідомлення про те, що невідомий зайшов до приміщення кафе та завдав відвідувачу кілька ударів ножем у живіт, після чого втік. Потерпілого з тілесними ушкодженнями госпіталізували”, – повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

Пізніше копи з’ясували: конфлікт між чоловіками “виник через неправильне паркування автомобіля потерпілого”. Особу нападника встановили. Це 52-річний мешканець Харкова. Йому повідомили про підозру у навмисному нанесенні тяжкого тілесного ушкодження. Фігуранта затримали.

