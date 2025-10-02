Не зійшлися в поглядах на правила паркування: напад у кафе в Харкові
Поліція повідомила подробиці поножів’я, що сталося в Основ’янському районі через неправильне паркування.
“До поліції надійшло повідомлення про те, що невідомий зайшов до приміщення кафе та завдав відвідувачу кілька ударів ножем у живіт, після чого втік. Потерпілого з тілесними ушкодженнями госпіталізували”, – повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.
Пізніше копи з’ясували: конфлікт між чоловіками “виник через неправильне паркування автомобіля потерпілого”. Особу нападника встановили. Це 52-річний мешканець Харкова. Йому повідомили про підозру у навмисному нанесенні тяжкого тілесного ушкодження. Фігуранта затримали.
Читайте також: “Це пограбування”: співробітниці фінустанови в Харкові погрожували ножем
Раніше в Харкові 41-річний чоловік влаштував “розбірку” з дружиною. Він погрожував дружині, що підірве гранату, хоч ніякого боєприпасу в нього не було. Заспокоювати бешкетника довелося поліції.
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: новини Харкова, підозра, парковка, поліція, поножовщина, постраждалий;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Не зійшлися в поглядах на правила паркування: напад у кафе в Харкові»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 2 Жовтня 2025 в 21:09;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Поліція повідомила подробиці поножів’я, що сталося в Основ’янському районі через неправильне паркування".