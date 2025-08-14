Терехов назвав, скільки будинків у Харкові вже відновили цьогоріч (відео)
Мер Харкова Ігор Терехов в етері нацмарафону розповів про темпи відновлення пошкодженого житла в місті та поділився планами на цей рік.
За його даними, від початку повномасштабного вторгнення у Харкові пошкоджені дев’ять тисяч житлових будинків.
«Ми працюємо. Я дуже вдячний Уряду, який виділив нам субвенцію. Ми сконцентрували наші бюджетні кошти. Крім цього, централізовані бюджетні кошти. В планах на цей рік відновити 200 житлових будинків. Ми вже відновили 142 будинки за цей рік», – сказав міський голова.
Він також підкреслив, що для Харкова важливо мати і міжнародну підтримку. Адже, пояснює Терехов, коштами місцевого і державного бюджетів усе відновити не зможуть.
«Тому ми залучаємо наших міжнародних партнерів, міжнародні фінансові інституції. Тільки після поїздки до Риму ми отримаємо 66 млн грн – це на об’єкти критичної інфраструктури Харкова. Крім цього, я вдячний уряду Швейцарії, які долучилися до встановлення вікон. Крім цього, хочу подякувати і Німеччині, нашим містам-партнерам», – додав мер.
Відео: національний телемарафон «Єдині новини»
Читайте також: Терехов сьогодні йшов на роботу пішки – що він помітив у Харкові
Новини за темою:
- Категорії: Записано, Харків; Теги: Ігор Терехов, відновлення, дома, новини Харкова, повреждение;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Терехов назвав, скільки будинків у Харкові вже відновили цьогоріч (відео)»; з категорії Записано на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 14 Серпня 2025 в 12:40;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов в етері нацмарафону розповів про темпи відновлення пошкодженого житла в місті та поділився планами на цей рік.".