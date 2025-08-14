Live
  • Чт 14.08.2025
  • Харків  +25°С
  • USD 41.51
  • EUR 48.65

Терехов назвав, скільки будинків у Харкові вже відновили цьогоріч (відео)

Записано 12:40   14.08.2025
Вікторія Яковенко
Терехов назвав, скільки будинків у Харкові вже відновили цьогоріч (відео) Фото: ХМР

Мер Харкова Ігор Терехов в етері нацмарафону розповів про темпи відновлення пошкодженого житла в місті та поділився планами на цей рік.

За його даними, від початку повномасштабного вторгнення у Харкові пошкоджені дев’ять тисяч житлових будинків.

«Ми працюємо. Я дуже вдячний Уряду, який виділив нам субвенцію. Ми сконцентрували наші бюджетні кошти. Крім цього, централізовані бюджетні кошти. В планах на цей рік відновити 200 житлових будинків. Ми вже відновили 142 будинки за цей рік», – сказав міський голова.

Він також підкреслив, що для Харкова важливо мати і міжнародну підтримку. Адже, пояснює Терехов, коштами місцевого і державного бюджетів усе відновити не зможуть.

«Тому ми залучаємо наших міжнародних партнерів, міжнародні фінансові інституції. Тільки після поїздки до Риму ми отримаємо 66 млн грн – це на об’єкти критичної інфраструктури Харкова. Крім цього, я вдячний уряду Швейцарії, які долучилися до встановлення вікон. Крім цього, хочу подякувати і Німеччині, нашим містам-партнерам», – додав мер.

Відео: національний телемарафон «Єдині новини»

Читайте також: Терехов сьогодні йшов на роботу пішки – що він помітив у Харкові

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
До чого готуватись харків’янам цієї зими, відповів Терехов
До чого готуватись харків’янам цієї зими, відповів Терехов
14.08.2025, 13:16
Де в Харкові перекриють дороги і як треба буде об’їжджати – дані мерії
Де в Харкові перекриють дороги і як треба буде об’їжджати – дані мерії
14.08.2025, 10:25
Терехов назвав, скільки будинків у Харкові вже відновили цьогоріч (відео)
Терехов назвав, скільки будинків у Харкові вже відновили цьогоріч (відео)
14.08.2025, 12:40
Чоловік загинув через ранковий удар РФ по Козачій Лопані
Чоловік загинув через ранковий удар РФ по Козачій Лопані
14.08.2025, 12:49
Махінації з «єВідновленням» на Харківщині: другий фігурант отримав підозру
Махінації з «єВідновленням» на Харківщині: другий фігурант отримав підозру
14.08.2025, 12:13
ЗСУ окопуються до великих наступів: про ситуацію у Вовчанську повідомив боєць
ЗСУ окопуються до великих наступів: про ситуацію у Вовчанську повідомив боєць
14.08.2025, 11:45

Новини за темою:

12:40
Терехов назвав, скільки будинків у Харкові вже відновили цьогоріч (відео)
19:50
Надзвичайно важливе рішення: Терехов пояснив, навіщо в Харкові скликали сесію
19:50
БпЛА «Молния» вдарила по Харкову – Терехов
14:18
Дев’ять людей постраждали у Харкові минулого тижня – Терехов
10:41
«Харкову випала важка доля»: Терехов привітав будівельників

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Ви читали новину: «Терехов назвав, скільки будинків у Харкові вже відновили цьогоріч (відео)»; з категорії Записано на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 14 Серпня 2025 в 12:40;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов в етері нацмарафону розповів про темпи відновлення пошкодженого житла в місті та поділився планами на цей рік.".