Терехов назвав, скільки будинків у Харкові вже відновили цьогоріч (відео)

Мер Харкова Ігор Терехов в етері нацмарафону розповів про темпи відновлення пошкодженого житла в місті та поділився планами на цей рік.

За його даними, від початку повномасштабного вторгнення у Харкові пошкоджені дев’ять тисяч житлових будинків.

«Ми працюємо. Я дуже вдячний Уряду, який виділив нам субвенцію. Ми сконцентрували наші бюджетні кошти. Крім цього, централізовані бюджетні кошти. В планах на цей рік відновити 200 житлових будинків. Ми вже відновили 142 будинки за цей рік», – сказав міський голова.

Він також підкреслив, що для Харкова важливо мати і міжнародну підтримку. Адже, пояснює Терехов, коштами місцевого і державного бюджетів усе відновити не зможуть.

«Тому ми залучаємо наших міжнародних партнерів, міжнародні фінансові інституції. Тільки після поїздки до Риму ми отримаємо 66 млн грн – це на об’єкти критичної інфраструктури Харкова. Крім цього, я вдячний уряду Швейцарії, які долучилися до встановлення вікон. Крім цього, хочу подякувати і Німеччині, нашим містам-партнерам», – додав мер.

Відео: національний телемарафон «Єдині новини»