Де сьогодні атакував ворог на Харківщині: зведення Генштабу ЗСУ на 16:00

Фронт 16:13   14.02.2026
Вікторія Яковенко
Де сьогодні атакував ворог на Харківщині: зведення Генштабу ЗСУ на 16:00 Фото: Генштаб ЗСУ

Про ситуацію на фронті в Харківській області повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.

На Південно-Слобожанському напрямку противник десять разів атакував у районах населених пунктів Стариця, Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Рибалчине та у бік Графського, Охрімівки, Колодязного. Три бої тривають.

На Куп’янському напрямку окупанти намагаються наступати в районі населеного пункту Борівська Андріївка та у бік Петропавлівки, Глушківки. Загалом відбулося три бої, два з яких наразі тривають.

Нагадаємо, в Інституті вивчення війни констатують: армія РФ не має просувань ані на півночі Харківщини, ані на Куп’янському та Борівському напрямках. Аналітики з посиланням на представника української бригади, що воює в районі Куп’янська, зазначили: нещодавні перебої у роботі Starlink перешкоджають ворожим атакам. Тим часом російський військовий блогер заявив, що окупанти в центрі Куп’янська діють без продовольства, медикаментів і води.

Автор: Вікторія Яковенко
