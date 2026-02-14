Де сьогодні атакував ворог на Харківщині: зведення Генштабу ЗСУ на 16:00
Про ситуацію на фронті в Харківській області повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.
На Південно-Слобожанському напрямку противник десять разів атакував у районах населених пунктів Стариця, Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Рибалчине та у бік Графського, Охрімівки, Колодязного. Три бої тривають.
На Куп’янському напрямку окупанти намагаються наступати в районі населеного пункту Борівська Андріївка та у бік Петропавлівки, Глушківки. Загалом відбулося три бої, два з яких наразі тривають.
Нагадаємо, в Інституті вивчення війни констатують: армія РФ не має просувань ані на півночі Харківщини, ані на Куп’янському та Борівському напрямках. Аналітики з посиланням на представника української бригади, що воює в районі Куп’янська, зазначили: нещодавні перебої у роботі Starlink перешкоджають ворожим атакам. Тим часом російський військовий блогер заявив, що окупанти в центрі Куп’янська діють без продовольства, медикаментів і води.
Читайте також: Що подарували нацгвардійці Харкову до Дня закоханих (відео)
Новини за темою:
- Категорії: Фронт, Харків; Теги: війна, Генштаб ЗСУ, фронт, харківщина;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Де сьогодні атакував ворог на Харківщині: зведення Генштабу ЗСУ на 16:00», то перегляньте більше у розділі Фронт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 14 Лютого 2026 в 16:13;