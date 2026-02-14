Где сегодня атаковал враг на Харьковщине: сводка Генштаба ВСУ на 16:00
О ситуации на фронте в Харьковской области сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.
На Южно-Слобожанском направлении противник десять раз атаковал в районах населенных пунктов Старица, Волчанск, Волчанские Хутора, Рыбалчино и в сторону Графского, Охримовки, Колодезного. Три боя продолжаются.
На Купянском направлении оккупанты пытаются наступать в районе населенного пункта Боровская Андреевка и в сторону Петропавловки, Глушковки. В общем произошло три боя, два из которых сейчас продолжаются.
Напомним, в Институте изучения войны констатируют: у армии РФ нет продвижений ни на севере Харьковщины, ни на Купянском и Боровском направлениях. Аналитики со ссылкой на представителя украинской бригады, воюющей в районе Купянска, отметили: недавние перебои в работе Starlink препятствуют вражеским атакам. Тем временем российский военный блогер заявил, что оккупанты в центре Купянска действуют без продовольствий, медикаментов и воды.
Читайте также: Что подарили нацгвардейцы Харькову ко Дню влюбленных (видео)
Новости по теме:
- Категории: Фронт, Харьков; Теги: война, Генштаб ВСУ, фронт, харьковщина;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Где сегодня атаковал враг на Харьковщине: сводка Генштаба ВСУ на 16:00», то посмотрите больше в разделе Фронт на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 14 февраля 2026 в 16:13;