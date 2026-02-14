Где сегодня атаковал враг на Харьковщине: сводка Генштаба ВСУ на 16:00

О ситуации на фронте в Харьковской области сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.

На Южно-Слобожанском направлении противник десять раз атаковал в районах населенных пунктов Старица, Волчанск, Волчанские Хутора, Рыбалчино и в сторону Графского, Охримовки, Колодезного. Три боя продолжаются.

На Купянском направлении оккупанты пытаются наступать в районе населенного пункта Боровская Андреевка и в сторону Петропавловки, Глушковки. В общем произошло три боя, два из которых сейчас продолжаются.

Напомним, в Институте изучения войны констатируют: у армии РФ нет продвижений ни на севере Харьковщины, ни на Купянском и Боровском направлениях. Аналитики со ссылкой на представителя украинской бригады, воюющей в районе Купянска, отметили: недавние перебои в работе Starlink препятствуют вражеским атакам. Тем временем российский военный блогер заявил, что оккупанты в центре Купянска действуют без продовольствий, медикаментов и воды.