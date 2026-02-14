Live

Где сегодня атаковал враг на Харьковщине: сводка Генштаба ВСУ на 16:00

Фронт 16:13   14.02.2026
Виктория Яковенко
Где сегодня атаковал враг на Харьковщине: сводка Генштаба ВСУ на 16:00 Фото: Генштаб ВСУ

О ситуации на фронте в Харьковской области сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.

На Южно-Слобожанском направлении противник десять раз атаковал в районах населенных пунктов Старица, Волчанск, Волчанские Хутора, Рыбалчино и в сторону Графского, Охримовки, Колодезного. Три боя продолжаются.

На Купянском направлении оккупанты пытаются наступать в районе населенного пункта Боровская Андреевка и в сторону Петропавловки, Глушковки. В общем произошло три боя, два из которых сейчас продолжаются.

Напомним, в Институте изучения войны констатируют: у армии РФ нет продвижений ни на севере Харьковщины, ни на Купянском и Боровском направлениях. Аналитики со ссылкой на представителя украинской бригады, воюющей в районе Купянска, отметили: недавние перебои в работе Starlink препятствуют вражеским атакам. Тем временем российский военный блогер заявил, что оккупанты в центре Купянска действуют без продовольствий, медикаментов и воды.

Читайте также: Что подарили нацгвардейцы Харькову ко Дню влюбленных (видео)

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Что подарили нацгвардейцы Харькову ко Дню влюбленных (видео)
Что подарили нацгвардейцы Харькову ко Дню влюбленных (видео)
14.02.2026, 12:01
Новости Харькова — главное за 14 февраля: подарок от НГУ, регион подтапливает
Новости Харькова — главное за 14 февраля: подарок от НГУ, регион подтапливает
14.02.2026, 18:01
В Харькове запустили 5G: где поймать, первыми связь протестировали молодожены
В Харькове запустили 5G: где поймать, первыми связь протестировали молодожены
14.02.2026, 15:20
Сегодня 14 февраля 2026: какой праздник и день в истории
Сегодня 14 февраля 2026: какой праздник и день в истории
14.02.2026, 06:00
Резкое потепление, тает снег: Харьковщину подтапливает, помогают спасатели 📷
Резкое потепление, тает снег: Харьковщину подтапливает, помогают спасатели 📷
14.02.2026, 15:54
Армия РФ осталась без связи, ЧС в энергетике Харьковщины – обзор фронта
Армия РФ осталась без связи, ЧС в энергетике Харьковщины – обзор фронта
14.02.2026, 19:01

Новости по теме:

14.02.2026
Где сегодня атаковал враг на Харьковщине: сводка Генштаба ВСУ на 16:00
14.02.2026
17 раз враг атаковал на Харьковщине: утренние данные Генштаба ВСУ
14.02.2026
Без воды и лекарств остались россияне, которые еще находятся в Купянске – ISW
13.02.2026
Один бой идет на Харьковщине: сводка Генштаба ВСУ на 16:00
11.02.2026
Отключение Starlink: на Харьковщине за два дня заглушили до 80% «Молний» 📹


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Где сегодня атаковал враг на Харьковщине: сводка Генштаба ВСУ на 16:00», то посмотрите больше в разделе Фронт на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 14 февраля 2026 в 16:13;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О ситуации на фронте в Харьковской области сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.".