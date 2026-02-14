Жителів Харкова та області знову попередили про небезпечну погоду

Live

Суспільство 17:51   14.02.2026
Вікторія Яковенко
У Регіональному центрі з гідрометеорології попередили про небезпечні метеорологічні явища на Харківщині 14 та 15 лютого.

«В найближчу годину 14 лютого зі збереженням вночі та вранці 15 лютого по місту та області очікується туман, видимість 200 – 500 м. На дорогах ожеледиця. I рівень небезпечності, жовтий», – пишуть синоптики.

Водіїв та пішоходів закликали бути уважними та обережними.

У неділю, також попередили у гідрометцентрі, вночі та вранці очікуються пориви вітру, 15 – 20 м/с. Явищу присвоїли I рівень небезпечності, жовтий.

Нагадаємо, вранці у Регіональному центрі з гідрометеорології інформували, що у другій половині дня зі збереженням до кінця доби по місту та області очікується значний дощ. I рівень небезпечності, жовтий.

Читайте також: Різке потепління, тане сніг: Харківщину підтоплює, допомагають рятувальники

