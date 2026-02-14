Live

Жителей Харькова и области снова предупредили об опасной погоде

Общество 17:51   14.02.2026
Виктория Яковенко
Жителей Харькова и области снова предупредили об опасной погоде

В Региональном центре по гидрометеорологии предупредили об опасных метеорологических явлениях в Харьковской области 14 и 15 февраля.

«В ближайший час 14 февраля с сохранением ночью и утром 15 февраля по городу и области ожидается туман, видимость 200 – 500 м. На дорогах гололедица. І уровень опасности, желтый», — пишут синоптики.

Водителей и пешеходов призывали быть внимательными и осторожными.

В воскресенье, также предупредили в гидрометцентре, ночью и утром ожидаются порывы ветра, 15 — 20 м/с. Явлению присвоили I уровень опасности, желтый.

Напомним, утром в Региональном центре гидрометеорологии информировали, что во второй половине дня с сохранением до конца суток по городу и области ожидается значительный дождь. I уровень опасности, желтый.

Читайте также: Резкое потепление, тает снег: Харьковщину подтапливает, помогают спасатели

Автор: Виктория Яковенко
