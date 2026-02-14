Live

Опасно будет в Харькове и области до конца суток: предупреждение синоптиков

Общество 12:50   14.02.2026
Виктория Яковенко
В Региональном центре по гидрометеорологии предупредили об опасных метеорологических явлениях на Харьковщине сегодня, 14 февраля.

«Во второй половине дня с сохранением до конца суток по городу и области ожидается сильный дождь. І уровень опасности, желтый», — отметили синоптики.

Водителей и пешеходов призывали быть внимательными и осторожными.

Отметим, выходные в Харьковской области будут теплыми. Региональный центр по гидрометеорологии прогнозирует: в субботу в Харькове будет в течение суток от 0° до 2° тепла. По области – до +5°. Дождь и мокрый снег. Опасностью для водителей станет туман, что ограничит видимость до 200 – 500 метров. В воскресенье днем ​​прогнозируется до 4° тепла, а в понедельник – до +7°. Но потом морозы вернутся.

Автор: Виктория Яковенко
