Опасно будет в Харькове и области до конца суток: предупреждение синоптиков
В Региональном центре по гидрометеорологии предупредили об опасных метеорологических явлениях на Харьковщине сегодня, 14 февраля.
«Во второй половине дня с сохранением до конца суток по городу и области ожидается сильный дождь. І уровень опасности, желтый», — отметили синоптики.
Водителей и пешеходов призывали быть внимательными и осторожными.
Отметим, выходные в Харьковской области будут теплыми. Региональный центр по гидрометеорологии прогнозирует: в субботу в Харькове будет в течение суток от 0° до 2° тепла. По области – до +5°. Дождь и мокрый снег. Опасностью для водителей станет туман, что ограничит видимость до 200 – 500 метров. В воскресенье днем прогнозируется до 4° тепла, а в понедельник – до +7°. Но потом морозы вернутся.
