Небезпечно буде в Харкові та області до кінця доби: попередження синоптиків

Суспільство 12:50   14.02.2026
Вікторія Яковенко
У Регіональному центрі з гідрометеорології попередили про небезпечні метеорологічні явища на Харківщині сьогодні, 14 лютого.

«У другій половині дня зі збереженням до кінця доби по місту та області очікується значний дощ. I рівень небезпечності, жовтий», – зазначили синоптики.

Водіїв та пішоходів закликали бути уважними та обережними.

Зазначимо, вихідні на Харківщині будуть теплими. Регіональний центр із гідрометеорології прогнозує: в суботу в Харкові буде протягом доби від 0° до 2° тепла. По області – до +5°. Буде дощ і мокрий сніг. Небезпеку для водіїв становитиме туман, що обмежить видимість до 200 – 500 метрів. У неділю вдень прогнозують до 4° тепла, а в понеділок – до +7°. Але надалі морози повернуться.

Автор: Вікторія Яковенко
