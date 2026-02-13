Live

Небезпечна погода: про що попередили синоптики жителів Харкова та області

Суспільство 14:45   13.02.2026
Вікторія Яковенко
Небезпечні метеорологічні явища будуть на Харківщині сьогодні, 13 лютого, та у суботу.

У Регіональному центрі з гідрометеорології повідомили, що в найближчу годину зі збереженням до кінця доби 13 лютого по місту та області очікується туман, видимість 200 – 500 м. На дорогах ожеледиця.

Такі ж явища прогнозують вночі та вранці 14 лютого. Синоптики оголосили I рівень небезпечності, жовтий.

Водіїв та пішоходів просять бути уважними та обережними.

Нагадаємо, сьогодні у Харкові та області – хмарно із проясненнями. У місті вдень – 1-3 тепла, повідомляли у Регіональному центрі з гідрометеорології. По області температура вдень становитиме від 0 до 5 градусів зі знаком “плюс”.

Автор: Вікторія Яковенко
