Дощ, небезпечні тумани та ожеледиця: погода в Харкові та області на 13 лютого

У п’ятницю, 13 лютого, у Харкові та області – хмарно із проясненнями. Уночі без істотних опадів, удень місцями невеликий дощ. Тумани, видимість 200 – 500 метрів. На дорогах ожеледиця.

У Харкові вночі термометри покажуть від 0 до 2 градусів морозу, вдень – 1-3 тепла, повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології.

По області температура вночі становитиме від 4 морозу до 1 тепла, вдень – від 0 до 5 градусів зі знаком “плюс”.

Вітер південно-східний – 5-10 м/с.

Туману, який прогнозують у регіоні вночі та вранці, а також ожеледиці присвоєно І рівень небезпечності (жовтий). Водіїв та пішоходів закликають бути уважними та обережними.