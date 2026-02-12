Дождь, опасные туманы и гололед: погода в Харькове и области на 13 февраля

В пятницу, 13 февраля, в Харькове и области – облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем местами небольшой дождь. Туманы, видимость 200 – 500 метров. На дорогах гололед.

В Харькове ночью термометры покажут от 0 до 2 градусов мороза, днем – 1-3 тепла, сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.

По области температура ночью составит от 4 мороза до 1 тепла, днем – от 0 до 5 градусов со знаком «плюс».

Ветер юго-восточный — 5-10 м/с.

Туману, который прогнозируют в регионе ночью и утром, а также гололеду присвоен I уровень опасности (желтый). Водителей и пешеходов призывают быть внимательными и осторожными.